سعر النحاس يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 2-10-2025

2025-10-02 05:11AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر النحاس يستعد لاستئناف الصعود والوصول إلى الهدف الأول عند 4.9500$ والهدف التالي عند 5.3200$.
  • قد يتم تقديم تداولات جانبية لحظية في حالة هبوط السعر دون 4.7500$، ولكن لن تؤثر على المسار العام الصاعد.
  • نطاق التداول المتوقع لليوم بين 4.7000$ و 4.9500$، مع توقعات بارتفاع سعر النحاس.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس بالثبات مجددا فوق الحاجز المتمثل بمستوى 4.7500$ مؤكدا استعداده حاليا لاستئناف الهجوم الصاعد لنتوقع تفاعله قريبا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لينجذب نحو الهدف الأول المتمركز قرب 4.9500$ وبتجاوزه ستمتد التداولات نحو المحطة التالية المستقرة قرب 5.3200$.

 

لابد من التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون الحاجز المخترق قد يجبره على تقديم تداولات جانبية لحظية إلا ان ذلك لن يؤثر على المسار العام الصاعد نتيجة لثباته ضمن محاور القناة الصاعدة وتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم جديد عند 4.3700$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7000$ و 4.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

