وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث مع وزير دفاع كازاخستان سبل تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق داورين جوماتاييفيتش كوسانوف وزير دفاع جمهورية كازاخستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع إلى العاصمة الكازاخستانية آستانا، وكان في استقباله لدى وصوله معالي الفريق سيريك جاكسيغاليفيتش بورامبايف، نائب وزير دفاع جمهورية كازاخستان.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المشترك على تطوير آفاق التعاون العسكري، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل والتقنيات الدفاعية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.