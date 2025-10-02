سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف-توقعات اليوم 2-10-2025

واصل سعر الغاز بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات صاعدة قوية مستغلا تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة بثباته فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 3.3000$ لنلاحظ وصوله بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 3.530$.

نشير إلى أن ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنبقى على توقعنا الصاعد لحين تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه نحو 3.620$ و3.830$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.380$ و 3.620$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم