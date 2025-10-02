الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف-توقعات اليوم 2-10-2025

2025-10-02 05:14AM UTC

  • سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف المتوقع الأول عند 3.530$
  • ثبات مؤشر ستوكاستيك يزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي
  • نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم بين 3.380$ و 3.620$، مع توقعات بارتفاع السعر بثبات الدعم

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الغاز بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات صاعدة قوية مستغلا تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة بثباته فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 3.3000$ لنلاحظ وصوله بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 3.530$.

 

نشير إلى أن ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنبقى على توقعنا الصاعد لحين تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه نحو 3.620$ و3.830$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.380$ و 3.620$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

