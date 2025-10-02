شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف-توقعات اليوم 2-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-02 05:14AM UTC
- سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف المتوقع الأول عند 3.530$
- ثبات مؤشر ستوكاستيك يزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي
- نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم بين 3.380$ و 3.620$، مع توقعات بارتفاع السعر بثبات الدعم
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الغاز بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات صاعدة قوية مستغلا تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة بثباته فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 3.3000$ لنلاحظ وصوله بفارق قليل من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 3.530$.
نشير إلى أن ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء قد يزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنبقى على توقعنا الصاعد لحين تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه نحو 3.620$ و3.830$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.380$ و 3.620$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم