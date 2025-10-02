شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يجني المزيد من الأرباح-توقعات اليوم 2-10-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-10-02 05:12AM UTC
- توقعات بأن سعر اليورو مقابل الين سيجني المزيد من الأرباح.
- يتوقع استمرار السعر ضمن محاور القناة الصاعدة واستهداف مستويات علوية جديدة.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 172.20 و 173.50، مع توقعات بارتفاع السعر.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استسلم سعر الزوج يوم أمس للضغوط السلبية الإضافية الناتجة عن هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليجبره ذلك على استئناف محاولات جني الأرباح وتشكيله لتداولات تصحيحية هابطة جديدة ليستقر بذلك قرب الدعم التالي المتمركز عند 172.20.
نشير إلى أن ثبات السعر حتى الآن ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الحالي المتمركز عند 172.20 سيزيد ذلك فرص تفعيله مجددا للمحاولات الصاعدة ليحاول قريبا اختراق مستوى 173.40 وتحقيق بعض المكاسب باندفاعه نحو 174.40, أما تعرضه لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي سيزيد فرص استهدافه لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 171.30 والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 172.20 و 173.50
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع