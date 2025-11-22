وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه على هامش قمة العشرين

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية الدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان نويل بارو، وذلك على هامش القمة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعياتها الأمنية والإنسانية والجهود المبذولة بشأنها.
وعلى هامش القمة أيضا، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن المنطقة، والجهود المشتركة حيالها.
