تقييم حجم الضرر في الغابات بالدالي والمزموم والعمل على إعادة إعمارها

قام وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية، ولاية سنار المكلف دكتور نور الدين داؤود موسى الجمعة بزيارة ميدانية للغابات المحجوزة، بمحلية الدالي والمزمرم وذلك لتقييم حجم الضرر في الغابات والعمل على إعادة إعمارها.

وأشاد الوزير بتجربة زراعة الهشاب في المنطقة، داعياً إلى تعميم التجربة في جميع محليات الولاية، موضحًا ان ما قامت به إدارة الغابات من تنفيذ مشروعات زراعية تشاركية يأتي في إطار جهود الوزارة في تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية الغابات في ولاية سنار.

وقال الوزير إن هذه التجربة تعتبر من التجارب الناجحة في مجال الزراعة البينية في الغابات، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في إنتاج السمسم وزيادة خصوبة التربة، مشيدًا بجهود العاملين في إدارة الغابات، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من تحقيق النجاح رغم التحديات التي تواجههم، وأكد أنهم سيواصلون دعمهم للخطط والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغابي وتحقيق التنمية المستدامة.

و أكد الوزير إن ولاية سنار تمتلك إمكانيات كبيرة لإنتاج الصمغ العربي، وأنه سيتم العمل على تعزيز هذا الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة له، من خلال إنشاء مصانع لتجهيز الصمغ وتصديره مؤكداً أنهم سيواصلون العمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق التنمية المستدامة في ولاية سنار.