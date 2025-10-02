سعر الباوند مقابل الين يختبر الدعم-توقعات اليوم 2-10-2025

استئناف السعر الزوج الهجوم التصحيحي الهابط نظرا لتسلله يوم أمس دون مستوى 198.60 ليضطر لتكبد خسائر إضافية بوصوله نحو الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 197.80 وليستقر أعلاه كما هو واضح بالرسم المرفق.

نلاحظ اقتراب محور المتوسط المتحرك 55 من الدعم الحالي ليزيد من ثباته أمام التداولات الحالية وليمنح السعر فرصة حقيقه لتجديد المحاولات الصاعدة باندفاعه قريبا نحو 198.80 وصولا للعائق المتمركز عند 200.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 197.80 و 198.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع