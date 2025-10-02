شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يختبر الدعم-توقعات اليوم 2-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-02 05:12AM UTC
- السعر الباوند مقابل الين يختبر الدعم ويستعد للارتفاع
- محور المتوسط المتحرك 55 يزيد من ثبات الدعم الحالي
- نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم بين 197.80 و 198.80، وتوقعات السعر مرتفعة
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استئناف السعر الزوج الهجوم التصحيحي الهابط نظرا لتسلله يوم أمس دون مستوى 198.60 ليضطر لتكبد خسائر إضافية بوصوله نحو الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 197.80 وليستقر أعلاه كما هو واضح بالرسم المرفق.
نلاحظ اقتراب محور المتوسط المتحرك 55 من الدعم الحالي ليزيد من ثباته أمام التداولات الحالية وليمنح السعر فرصة حقيقه لتجديد المحاولات الصاعدة باندفاعه قريبا نحو 198.80 وصولا للعائق المتمركز عند 200.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 197.80 و 198.80
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع