مهرجان الجونة يعلن القائمة الكاملة للأفلام المتنافسة في مسابقة الأفلام الوثائقيّة الطّويلة

اعلن مهرجان الجونة السينمائي (GFF) عن اكتمال قائمة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة لدورته الثامنة، المقرر انعقادها من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥، بإضافة أحدث أفلام المخرج الإيطالي الشهير جيانفرانكو روسي، “تحت الغيوم – BELOW THE CLOUDS” الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسا ٢٠٢٥، بالإضافة إلى فيلم “ضع روحك على يدك وسِر – PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK” للمخرجة الإيرانية سبيدة فارسي، والذي كان عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، ليُغلق بذلك باب المنافسة على ١٢ فيلم متنوع وقوي من مختلف أنحاء العالم.

تجمع مسابقة هذا العام مزيجًا بين تجارب سينمائية ناضجة لمخرجين مخضرمين، ورؤى جديدة لمخرجين واعدين؛ لتتيح طيفًا واسعًا من الحكايات، يتحرك من سرديات شخصية وحميمة نحو استكشافات واسعة وعميقة لقضايا الصراع العالمي والتغيرات الاجتماعية.

بهذه المناسبة صرح أندرو محسن، رئيس البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي: “تشكل المسابقة الوثائقية ركيزة أساسية في برنامج المهرجان؛ تم انتقاء هذه المجموعة من الأفلام لخصوصيتها وقدرتها على فتح النقاش. ونفخر بشكل خاص بعرض فيلم للمخرج جيانفرانكو روسي، الذي يعود للمشاركة في المهرجان بعد عرض فيلمه السابق “ليل” في الدورة الرابعة.”

وأضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: “أصبحت صناعة الأفلام الوثائقية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، تعمل كشواهد على العالم وتأريخ صريح لما يمكن اخفائه. تجسد مجموعة الأفلام المشاركة هذا العام قوة السينما التسجيلية في عرض وجهات نظر متعددة وتعزيز التعاطف الإنساني. نفخر بشكل خاص بوجود فيليمن مصريين على القائمة، أحدهما يمثل عودة المخرج نمير عبد المسيح بعد انقطاع سنوات. هذه القائمة ليست مجرد اختيارات برمجية بل نافذة على تجارب انسانية متنوعة.”

الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

٥٠ متر | 50 METERS

يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية | ٧١ دقيقة | العمل الأول

يستكشف علاقة ابنة بوالدها، ويطرح أسئلة وجودية بصدق شعوري مؤثر.

دائمًا | ALWAYS

ديمينغ تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان | ٨٦ دقيقة | العمل الأول

تتبع شاعري لرحلة فتى صغير في ريف الصين في فترة المراهقة، حيث تنعكس في طياتها شاعرية العزلة التي مر بها في طفولته. حصل الفيلم على جائزة DOX في مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية.

تحت الغيوم | BELOW THE CLOUDS

جيانفرانكو روسي | إيطاليا | ١١٥ دقيقة

يرصد المخرج المخضرم جيانفرانكو روسي الزلازل المتكررة والفوّهات البركانية في “الحقول الفليغرية” بين جبل فيزوف وخليج نابولي.

أفضل أن أفقد صوابي في البرية | BETTER GO MAD IN THE WILD

ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا | ٨٤ دقيقة

قصة مؤثرة عن توأمين يفترقان ثم يسعيان إلى المصالحة واللقاء. حصل الفيلم على جائزة الكريستال الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري.

كيف تبني مكتبة | HOW TO BUILD A LIBRARY

مايا ليكو، كريستوفر كينغ | كينيا، الولايات المتحدة | ١٠٨ دقائق | العمل الثاني

يتتبع امرأتين قررتا ترك عملهما لإحياء مكتبة متهالكة في نيروبي وتحويلها إلى مركز تكنولوجي حي بمساعدة بعض الفنانين والمثقفين.

كابول، بين الصلوات | KABUL, BETWEEN PRAYERS

أبوزار أميني | هولندا، بلجيكا | ١٠٢ دقيقة

رؤية حيوية للحياة تحت حكم طالبان، تركز على أخوين يعيشان صراعات شخصية في واقع مشحون.

الحياة بعد سهام | LIFE AFTER SIHAM

نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | ٧٦ دقيقة | العمل الثاني

يتناول فيه المخرج أزمة الإبداع وموت والدته من خلال نبش ذاكرة العائلة وتاريخها.

الفيلم من الأفلام التي حصلت على دعم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

أورويل: 2+2=5 | ORWELL: 2+2=5

راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | ١١٩ دقيقة

أطروحة سينمائية جريئة تمزج بين معالجة أرشيفية لرواية ١٩٨٤ وصور معاصرة، تتعاطى مع ظاهرة التضليل الإعلامي وتُعيد إحياء تحذيرات أورويل.

ضع روحك على يدك وسِر | PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK

سبيدة فارسي | فرنسا | ١١١ دقيقة

سرد حميمي للحياة تحت الحصار في غزة من خلال مكالمات فيديو مع المصورة الصحفية فاطمة حسونة، التي استشهدت بعد يوم من اختيار الفيلم للعرض بمهرجان كان.

حكايات الأرض الجريحة | TALES OF THE WOUNDED LAND

عباس فاضل | لبنان | ١٢٠ دقيقة

سجل بصري مهيب لجنوب لبنان ما بعد الحرب، يكشف عن أرض محطمة ومجتمع لا ينكسر. حصل الفيلم على جائزة أفضل مخرج في مهرجان لوكارنو ٢٠٢٥.

المراقبين | THOSE WHO WATCH OVER

كريمة سعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر | ٨٨ دقيقة | العمل الثاني

عرض عالمي أول، يستكشف كيف تستمر أرواح المهاجرين العرب والأفارقة المدفونين في بروكسل التواصل مع الأحياء والتأثير عليهم.

يا ريح احكِ لي | WIND, TALK TO ME

ستيفان دجورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا | ١٠٠ دقيقة | العمل الأول

عقب وفاة والدته المريضة، يعيد المخرج النظر لعائلته بنظرة أكثر شمولية وحساسية من خلال فيلمه الأول.

جوائز المسابقة

يتنافس صُنّاع هذه الأفلام على أربع جوائز مرموقة:

نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة ٣٠.٠٠٠ دولار أمريكي.

نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة ١٥.٠٠٠ دولار أمريكي.

نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي: جائزة مالية بقيمة ٧٥٠٠ دولار أمريكي.

نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي: جائزة مالية قدرها ١٠.٠٠٠ دولار أمريكي.

على صعيد آخر، أعلن مهرجان الجونة السينمائي، أسماء المختارات والمختارين للمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة “Emerge”، مبادرة المهرجان الرئيسية لدعم صُنّاع السينما الشباب والواعدين؛ بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، شريك المهرجان الداعم للأثر، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.

شهد هذا العام تقدّم أكثر من ألف موهبة شابة للمشاركة في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، بما في ذلك مسارات SeeMe وكلاكيت تاني مرة وزوايا، وهو ما يؤكد تزايد الحاجة إلى مساحات ترعى وتسلّط الضوء على الجيل الجديد من المواهب السينمائية.

للسنة الثالثة على التوالي، يواصل البرنامج التزامه بتوفير منصة للأصوات الناشئة من خلفيات متنوعة في مصر وإفريقيا والعالم العربي. ومن خلال عملية اختيار دقيقة، تم اختيار 120 مشاركًا للانضمام إلى مختلف مسارات البرنامج هذا العام.

المواهب المقبولة:

سيني جونة للمواهب الناشئة: آمنة عبيد، وآمنة عيسى، و أحمد السمان، وأحمد عصام، وأحمد ماهر، وإياد المرسي، وإيريني نادي، وأنطوان داميان، وأنوار الطيب أحمد محمد، وأمجد جميل سكر، وأمينة عبد الحليم، وأمينة عرفة، وأوبت موتاونغ، وآية الحسيني، وآية شريكي، وباسل قطب، وبطرس إبراهيم، وبطرس المصري، وبولس عيسى، وبثينة الإمام، وجورج عادل، وجوني الصباغ، وغزال عبدالله، وچوري إلدريد، وحبيب الأعور، وهاجر عبد العال، وحنين باسم، وكريستينا ملاك، وديريك نزيَكوي، وداليا غالب، وروجينا زين العابدين، ورانا ضياء الشريف، وروان الديب، وروان الغنيمي، وروان السيد، ، وسارة المصري، وسارة حسين، وسلمى دهب، وسلمى حنفي، وسلمى صالح، وشهاب ساتي، وشهاب الدين بَت المال، وطوني جورج، وتبيان الفاتح، وعبدالرحمن السيد عبد العظيم، وعبد العزيز عبد الله أحمد عاصم، وعمر علي، وعمر محمد الأمير، وعمر يسري، وفادي بولس، وفاطمة محمد، وفاطمة الأناني، وفاطمة ياسر، وفيصل بيلي علي، وكارول سامي، وكاترين فائق، وكيرلس يوسف، وكيرولس جورج، وماهينور ماهر، وماري شريف، ومارينا عاطف، ومحمد الفاوي، ومحمد السيد، ومحمد الخطيب، ومحمد حسن، ومحمد شريف بوشناق، ومحمد فريد، ومحمد محمود، وميرنا ممدوح، ومهرة بهاء، ومصطفى مجدي، وناتالي ماهر، ونور عماد، وهـاني يسّى، ويحيى أيوب عامر، وياسر عبد الجواد، وياسين صفوت عافية، ويارا عوض، و زياد النادي.

مسار كلاكيت تاني مرة: آية الحسيني، وباهر النويهي، وبيتر منير صابر، وحمدي وهبة، وسامي مسلّم، وسارة مراد، وطارق عبد الله، وعصام حيدر، وإبراهيم سويركي، وماحس عدلي، ومحمود شرف، وندى خليفة، وزينة بيلاسي.

مسار “SeeMe”: أحلام علاء الدين، وأحمد سعيد، وأمجد حجازي، وفرح بكير، وليلى مجدي بدر، ومريم عامر، ومنة ياسر، ومحمد أباكاي، ومصطفى شاكر، ونيللي شرقاوي، وريا جمايل، ويزن عيد.

مسار زوايا: أحمد سيف الدين إبراهيم، وأحمد عماد، ، وعبد الله منصور، وشروق الفقي، وشهاب أحمد، وزياد رشدي، وملك أبو الحسن، ومحمد راضي، ومصطفى عبد الرؤوف.

لا يقتصر البرنامج على إتاحة الفرص لصُنّاع الأفلام الصاعدين، بل يركّز أيضًا على تطوير المهارات. بالإضافة إلى حضور جلسات ملتقى الجونة السينمائي، وحلقات النقاش وورش العمل والعروض السينمائية، ويشارك المختارون في أنشطة حصرية، من بينها سلسلة “لقاء مع خبير” ، حيث سيتعلمون مباشرة من نخبة من المحترفين العاملين في مجالات متنوعة مثل الإخراج، والإنتاج، والمؤثرات البصرية، والتأليف الموسيقي، والتمثيل، وغيرها.

بالاستناد إلى نجاح الدورتين السابقتين، تعيد نسخة هذا العام التأكيد على التزام مهرجان الجونة العميق برعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام والمبدعين من مصر والعالم العربي وإفريقيا. وسيحصل المشاركون المختارون على اعتماد رسمي من المهرجان، بالإضافة إلى تغطية كاملة لتكاليف السفر الداخلي والإقامة وقسائم الوجبات.

وبهذه المناسبة قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: “نحن سعداء باستقبال هذه المجموعة المتنوعة من المبدعين الواعدين هذا العام”. “يواصل برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة لعب دور حيوي في رعاية المواهب الجديدة، ونتطلع لرؤية كيف سيستفيد المشاركون من هذه التجربة الفريدة ويسهمون في مستقبل السينما في منطقتنا وما بعدها”.

ومن جهتها قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: “سيني جونة للمواهب الناشئة هو برنامج يفتح الأبواب. من خلال جعل فضاءات السينما أكثر شمولًا وإتاحةً”. “نأمل أن نلهم الجيل القادم من رواة القصص ليحلموا أكبر، ويكسروا الحدود، ويشعروا أن أصواتهم مهمة بالفعل”.

وأضافت حياة الجويلي، مديرة البرنامج إنه “تم إنشاء سيني جونة للمواهب الناشئة لسد الفجوة بين الموهبة والفرصة. وكل عام نرى مدى أهمية توفير الوصول والإرشاد والموارد للشباب المبدعين لتشكيل مساراتهم المهنية. تعكس دفعة هذا العام التنوع والموهبة والطموح الذي نطمح إلى دعمه، وأنا متحمسة لمتابعة التعاونات والقصص التي ستخرج من هذه الرحلة”.

يحظى برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة “Emerge”، مبادرة المهرجان الرئيسية لدعم صُنّاع السينما الشباب والواعدين بدعم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، شريك المهرجان الداعم للأثر، والاتحاد الأوروبي في مصر، ومؤسسة دروسوس.