الإمارات تقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية للمتضررين من زلزال افغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية ضمن الجسر الإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات إلى أفغانستان في أعقاب الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد مؤخراً، حيث وصل إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للمتضررين إلى أكثر من 3681 طناً من المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

وتواصل قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع جهودها الحثيثه للتخفيف عن المتضررين من الزلزال، عبر الجسر الجوي والبحري الذي أطلقته دولة الإمارات لمساندة أفغانستان في مواجهة تداعيات الكارثة، كما يتم بالتوازي مع ذلك تأمين كميات إضافية من المساعدات عبر الشراء من السوق المحلي لضمان سرعة وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأعرب مسؤولون أفغان وعدد من الأهالي في المناطق المتضررة عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم على هذا الدعم الإنساني غير المحدود، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات الراسخة التي تربط البلدين، وتجسد النهج الإنساني الثابت لدولة الإمارات في مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم.

كما توجهوا بالشكر والتقدير إلى فرق العمل الإماراتية التي تبذل كافة الجهود الممكنة لضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين بوتيرة متسارعة، وبما يلبي مختلف احتياجاتهم.