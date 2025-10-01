ليلى علوي في أحدث ظهور مع يسرا وهالة صدقي خلال حفل عمرو دياب

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، صورًا جديدة من مشاركتها في حفل تحت سفح الأهرامات، الذي أحياه المطرب عمرو دياب.

والتقطت ليلى علوي صورًا مع صديقاتها وفيديو مع الفنانة هالة صدقي والنجمة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»: وعلقت قائلة: «كانت ليلة رائعة ومميزة تحت عظمة الأهرامات، برؤية المبدع أحمد البوهي، وبقيادة المايسترو الرائع نادر عباسي، وختمها مسك مع الهضبة عمرو دياب، والأجمل إن اللحظة دي كانت وسط أحلى الأصدقاء».

وأضافت: «شكر خاص للصديق عمرو الجنايني والأستاذ هشام عز العرب ودايمًا في نجاح وتميّز يشرّف بلدنا الغالية مصر».

ليلي علوى تحتفل باليوم الوطنى السعودي

يذكر أن الفنانة ليلي علوي كانت هنأت الشعب السعودي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى السعودي الـ 95، الذي وافق 23 سبتمبر، ويأتي هذا العام تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، تعبيرًا عن الاعتزاز بالوطن والهوية.

وكتبت ليلي علوي، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «بلد الأمان، والرقي، والدفء، في اليوم الوطني السعودي.. بحس قد إيه العلاقة اللي بينّا مش بس تاريخ وجغرافيا، لكن محبة حقيقية.. وقلوب عمرها ما كانت غريبة عن بعض، ومحبتكم لينا كمصريين وللفن المصري كانت ومازالت نابعة من القلب، وواصلة للقلب كل سنة والمملكة بخير وسلام، وكل التحية والتقدير للشعب السعودي الشقيق، شعب أصيل، كريم، وعزيز على قلبي جدًا، ومن قلبي ليكم كل الحب».

المصري اليوم