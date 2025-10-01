سيلينا غوميز ترتدي 3 فساتين بزفافها.. أحدها استغرق تطريزه 200 ساعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 08:18 مساءً - ما زالت التحديثات جارية بخصوص حفل زفاف النجمة العالمية سيلينا غوميز، على المنتج الموسيقي بيني بلانكو، والذي أقيم يوم 27 سبتمبر الماضي، ونشرت حينها غوميز صوراً محدودة من حفل الزفاف مع بلانكو. وكانت ترتدي فيها فستاناً أبيض طويلاً كلاسيكياً مطرزاً بدانتيل ورد من ناحية الرقبة. وقد وصفها شريكها بأنها "سندريلا". وبعدها ظهرت غوميز بفستان زفاف ثانٍ مصمم بالكامل من الدانتيل؛ ثم لتُفاجئ النجمة الشابة جمهورها منذ ساعات قليلة بفستان ثالث ظهرت به في الزفاف، وكلها من تصميم "رالف لورين".

الفساتين الثلاثة لسيلينا غوميز

نشرت سيلينا غوميز، البالغة من العمر 33 عاماً، مجموعة من الصور عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، كشفت فيها تفاصيل من حفل زفافها السري، والذي حرَصت على أن تُبعده عن أعين الإعلام.

ووثّقت خلال منشورها فساتينها الثلاثة التي ارتدتها في حفل زفافها، وجاء الفستان الثالث قصيراً ومنفوشاً بعض الشيء، وكانت بالفعل تشبه "سندريلا" إلى حد كبير؛ تحديداً بسبب تسريحة شعرها المموّجة.

بينما تميّز الفستان الثاني بـ"300 زهرة دانتيل مرسومة يدوياً"، وقد أشار رالف لورين إلى أن تطريزه استغرق أكثر من 200 ساعة. كما تضمّن الفستان كورسيه مزخرفاً من الكريستال، وتصاميم مرسومة يدوياً، بالإضافة إلى نقش مطرّز لتاريخ زفافهما والأحرف الأولى من اسميهما. أما بالنسبة لبلانكو؛ فقد ارتدى بدلة رسمية تقليدية مع ربطة عنق سوداء، من تصميم رالف لورين أيضاً.

كما أبرزت غوميز بالمنشور بعض التفاصيل الأخرى من الزفاف، مثل كعكة الزفاف التي بدت بسيطة، وكانت باللونين الأبيض والأسود، وكُتب عليها "متزوجان حديثاً".

حفل زفاف سيلينا غوميز

بعد عامين من الارتباط سوياً، تزوجت سيلينا غوميز Selena Gomez البالغة من العمر 33 عاماً، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو Benny Blanco، البالغ من العمر 37 عاماً، في كاليفورنيا يوم السبت 27 سبتمبر. وقد شاركت المغنية والممثلة مجموعة من الصور التي توثّق زفافها، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 28 سبتمبر، الذي وافق 27 سبتمبر بكاليفورنيا- مصحوبةً بتعليق بسيط: "27/9/2025".

وظهرت الصور العروسين وهما يحتضنان بعضهما البعض، ويتشابكان الأيدي، ويستمتعان باللحظة. كما ظهرت إحدى اللقطات لقطة مقرّبة لباقة غوميز البسيطة من الزهور البيضاء، بينما تُبرز أخرى خاتمي زفافها الباهرين.

ارتدت العروس فستاناً من رالف لورين لهذه المناسبة، الذي تميّز بصدرية مكشوفة الكتفين بتفاصيل زهور وظهر مفتوح بشكل مثير. أما بلانكو، فقد ارتدى بدلة سهرة سوداء وربطة عنق على شكل فراشة.

سيلينا غوميز تتخذ قراراً يصدم والدتها

في حفل الزفاف، رافق سيلينا غوميز في الممر المؤدي لداخل الكنيسة حيث عُقد القران، جدها ديفيد كورنيت. هذا القرار أغضب والدة سيلينا، "ماندي تيفي" وزوج والدتها "برايان".

ووفقاً لمصدر مطّلع تحدّث لصحيفة Daily Mail؛ لأن والدتها كانت تريد أن تصطحب ابنتها في الممر. ووصف المصدر القرار بأنه "صدمة"؛ مشيراً إلى أن سيلينا اتخذت هذا القرار في وقت مبكّر من التخطيط للزفاف.

حفل زفاف محاطٌ بأجواء سرية

كانت السرية والغموض هما العنوان الرئيسي لحفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو؛ حيث لم يكن الضيوف على علم بمكان الحفل حتى نُقلوا إليه. هذه الأجواء السرية جعلت الجميع متحمسين للغاية، رغم الغموض، ويعلمون أنها ستكون تجرِبة رائعة.

وقد تضمن الحفل عشاءً تجريبياً في ضيعة في هوب رانش، وادي جوليتا؛ حيث شوهد نجوم مسلسل "Only Murders in the Building"، بمن فيهم مارتن شورت وبول رود وستيف مارتن، وهم يصلون بملابس شبه رسمية.

بيني بلانكو وسيلينا غوميز: تعاوُن موسيقي انتهى بالخطوبة

بدأت معرفة سيلينا غوميز وبيني بلانكو منذ سنوات، بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.

في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو، وفي ديسمبر من العام نفسه، أكّدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على "إنستغرام" التي تجمعهما؛ حتى أنها علّقت قائلة: "إنه كلّ شيء في قلبي". ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة، عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير. وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.

وفي ديسمبر من العام الماضي، شاركت غوميز منشوراً عبْر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تضمّن أربع صور، تستعرض فيها خاتم الخطوبة الألماسي- الذي يُقدّر بمليون دولار- بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها بـ بيني بلانكو، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

