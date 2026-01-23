اليابان | حدائق كاريسانسوي... جمال البساطة في المناظر الطبيعية اليابانية

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة
في فضاءٍ يسوده الصمت والسكينة، تتجلّى حدائق كاريسانسوي ذات المناظر الطبيعية الجافة كأحد أكثر التعبيرات صفاءً عن فلسفة الزن في اليابان. فهي ليست مجرد تنسيق للأحجار والرمال، بل عوالم رمزية مُتقشّفة، صُمِّمت لتحفيز التأمل العميق وتهدئة الذهن داخل معابد الزن.
التأمل والمراقبة في حدائق كاريسانسوي
تُعرَف حديقة كاريسانسوي، أو الحديقة الجافة، بأسلوبها القائم على ترتيب الأحجار والرمال، وغالبًا ما تُغطّى بالطحالب أو بنباتات محدودة أخرى، وذلك بهدف تمثيل عناصر الطبيعة، ولا سيما الأرض والماء، دون استخدام الماء فعليًا. وتُصمَّم هذه الحدائق بغرض التأمل والمراقبة من خارجها، وليس للتجوّل داخلها. وقد ظهر هذا النمط من الحدائق للمرة الأولى في معابد الزن خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر.
وتُعد حديقة معبد ريوان-جي في كيوتو مثالًا كلاسيكيًا على أسلوب كاريسانسوي. إذ جرى ترتيب خمسة عشر حجرًا فيها وفق تصميم فريد، بحيث لا يمكن رؤية أكثر من أربعة عشر حجرًا في آن واحد، مهما تغيّرت زاوية النظر. ولا يوجد إجماع حول المعنى الرمزي لهذه الحديقة، غير أن بعض التفسيرات ترى أن الصخور تمثل جزرًا في بحر من الحصى، بينما تشير نظريات أخرى إلى أنها تصوّر نمرةً وأشبالها تعبر الماء.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الحديقة في معبد ريوانجي. © Adobe stock)
