سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 23-01-2026

حلق سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 4,900$ لأول مرة في تاريخه، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً واضحاً في تحليلاتنا السابقة، مؤكداً بذلك استمرارية الزخم الإيجابي وسيطرة المشترين على حركة السعر في هذه المرحلة.

ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً باستمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداولات الذهب أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وذلك بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة، وهو ما قد يفتح المجال لتذبذبات محدودة دون الإخلال بالاتجاه العام الصاعد.

على هذا الأساس تشير توقعاتنا إلى صعود سعر الذهب بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 4,900$، ليسير صوب مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,850$ ومستوى المقاومة 5,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد