سعر سهم طلبات (TALABAT) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 23-01-2026

تقدم قليلاً سعر سهم طلبات (TALABAT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.93 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.03 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد