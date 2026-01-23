سعر اليورو مقابل الدولار يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-01-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب وصوله إلى مستوى المقاومة المحوري 1.1755، وهي المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، ليبدأ الزوج في جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، في إطار محاولاته لإعادة ترتيب أوضاعه الفنية واكتساب زخم إيجابي جديد قد يساعده على اختراق هذه المقاومة لاحقاً.

ويأتي هذا الأداء في ظل محاولات الزوج تصريف جزء من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إضافة إلى خضوعه لسيطرة موجة فرعية صاعدة بزاوية ميل كبيرة نسبياً على المدى القصير، وهو ما يعكس قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة الزوج رغم هذا التراجع المحدود.

بناءاً على ذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 1.1755، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 1.1800.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 ومستوى المقاومة 1.1800.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد