ترامب يُمهل حماس أياما معدودة للرد على خطته ويُهدد بعواقب الرفض

القاهرة - كتب محمد نسيم - أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025، أيامًا معدودة، للرد على المبادرة الأميركية المتعلقة بوقف الحرب على قطاع غزة .

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض، إن أمام حركة «حماس» ثلاثة أو أربعة أيام للرد على المقترحات الأميركية المتعلقة بالسلام.

وأوضح، أنه بانتظار موقف الحركة من الخطة، مؤكدًا أنه في حال رفضت «حماس» الاتفاق فإن إسرائيل «ستفعل ما يجب عليها فعله».

وتابع ترامب تهديده، "إذا لم توافق حماس على خطة إنهاء الحرب فإن وضعها سيكون صعبا جدا".

اقرأ أيضا/ قطر: حمـاس وعدت بدراسة الخطة الأميركية بإيجابية والوقت ما زال مبكرا للرد

يأتي ذلك فيما أعلنت الدوحة، اليوم الثلاثاء، أنها سلّمت حركة حماس، أمس الإثنين، خطة الرئيس الأميركيّ، بشأن إنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى اجتماع تشاوريّ، سيُعقَد اليوم بشأن الحرب، بحضور وفد تركيّ مع الحركة.

وأكد مسؤول فلسطيني مطّلع أن حركة حماس بدأت، اليوم الثلاثاء، بدراسة خطة الرئيس الأميركي، في أطرها القيادية، ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

اقرأ أيضا/ 8 دول عربية وإسلامية تُصدر بيانا مشتركا بشأن خطة ترامب لإنهاء حرب غـزة

وقال المسؤول الذي ذكرت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق اليوم، أنه مقرب من حماس، إن الحركة "تبدأ اليوم سلسلة المشاورات في أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج، وستقدّم الحركة ردّا وطنيا يمثّل الحركة وفصائل المقاومة"، مضيفا أن "النقاش قد يحتاج إلى عدة أيام بسبب تعقيدات التواصل بين أعضاء القياة والتحرّك خصوصا بعد العدوان الاسرائيلي في الدوحة".

وأوضح أن المشاورات ستبدأ بعد أن تسلّمت الحركة "نسخة من خطة ترامب من الإخوة القطريين والمصريين" الليلة الماضية.

وشدّد على أن حماس "حريصة على إنجاز اتفاق شامل لوقف الحرب والعدوان بما يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع وينهي الحصار المفروض منذ 2007 (على قطاع غزة) وإعادة إعمار القطاع". وأضاف أن "الاحتلال دائما يعطّل أي اتفاق لأنه يريد استمرار حرب الإبادة، لذا الضمانات الدولية ضرورية".

المصدر : عرب 48