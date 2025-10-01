شكرا لقرائتكم خبر 3 اتفاقيات مع بنوك محلية لتوسيع نطاق التمويل الثقافي ودعم المنشآت الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الصندوق الثقافي 3 اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية الرائدة، وهي البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول، وبنك البلاد؛ لتوسيع نطاق دعم التمويل الثقافي، وتمكين وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تقديم جميع الحلول التمويلية المبتكرة تحت مظلة التمويل الثقافي، وتسهيل وصولها إلى المنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة العاملة في جميع القطاعات الثقافية؛ دعما لتوسعها واستدامة نموها، ويسعى الصندوق عبر هذه الاتفاقية إلى تنويع مصادر وقنوات التمويل في القطاع الثقافي.

وتأتي الاتفاقية ضمن دور الصندوق الثقافي بصفته مركزا للتميز والتمكين المالي، وجزءا من جهوده المتواصلة، وشراكاته الاستراتيجية للربط بين القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي؛ للإسهام في تنمية القطاع الثقافي، وتحقيق استدامة نموه، وتعزيز ربحيته.

وتجسد هذه الاتفاقية اهتمام الجانبين بتمكين القطاع الثقافي، وتعظيم أثره في المحتوى المحلي، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن الصندوق الثقافي أطلق التمويل الثقافي خلال سبتمبر 2024 بالإعلان عن 5 اتفاقيات مع مجموعة من البنوك المحلية، كأول تمويل من نوعه في المملكة؛ مما يمثل نقلة نوعية في تاريخ التمويل القطاعي، وتأتي الاتفاقيات الموقعة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي استكمالا لتحفيز دور القطاع الخاص وتمكين القطاع الثقافي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 في جعل الثقافة محركا اقتصاديا، وقطاعا استثماريا جاذبا.