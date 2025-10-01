شكرا لقرائتكم خبر دار كولناقي للمزادات العالمية تفتتح في الرياض أول معارضها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة سراة للاستثمار السعودية خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض اتفاقية مع شركة دار كولناقي - إحدى أعرق دور المزادات العالمية التي تأسست عام 1760م في فرنسا - لافتتاح أول مقر للشركة الفرنسية في الشرق الأوسط.

ويعد هذا التوسع خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في المنطقة، والاستفادة من الفرص المتنامية التي يشهدها القطاع الثقافي في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيسهم المقر الجديد في دعم السوق الثقافي والمقتنيات، والمعارض وفق أعلى المعايير العالمية، وأكدت الشركة أن اختيار المملكة يعكس ثقتها بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، وتقديرها للمكانة المتنامية للثقافة والفنون كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الاتفاقية بصفتها من مخرجات مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في الرياض لاستشراف مستقبل الاستثمار الثقافي من منظور استراتيجي، وذلك لكون الثقافة أصلا تنمويا يؤثر في الناتج المحلي، ويتيح فرص العمل والإنتاج لمختلف فئات المجتمع ذات الارتباط بالمجالات الثقافية.