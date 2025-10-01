تابع الان خبر جامعة الأميرة نورة والمجموعة السعودية للأبحاث توقعان مذكرة للتعاون في الإعلام حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والإعلام والبحث العلمي والبرامج التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم العلمية والعملية.

وتنصّ مذكرة التفاهم على التعاون في تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في الإعلام، والتسويق، والاتصال المؤسسي، إضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية بين الطرفين عبر تبادل الموارد البشرية من مدربين ومحاضرين وخبراء.

كما تشمل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير حلول تقنية مبتكرة، وإتاحة فرص تدريب عملي لطالبات الجامعة في بيئة عمل مهنية داخل SRMG.

وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية، وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى شراكة إعلامية ومعرفية تسهم في نشر الإنجازات البحثية والأكاديمية، والتعريف بالمبادرات المشتركة.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعيهما للإسهام في صناعة جيل واعد من الكفاءات الوطنية المتسلحة بالعلم والمعرفة والمهارة، بما يعكس التزام المؤسستين بدعم التنمية الوطنية وتعزيز دور الإعلام والتعليم في خدمة المجتمع.

وتُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين القطاع الأكاديمي والقطاع الإعلامي، بما يعزز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.