مركز التغير المناخي يعقد ورشة عمل حول الظواهر الجوية المتطرفة في شبه الجزيرة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المركز الوطني للأرصاد، ممثلا بمركز التغير المناخي بجدة أمس، ورشة عمل بعنوان «الظواهر الجوية المتطرفة في شبه الجزيرة العربية: العلوم والمخاطر والمستقبل»، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، ضمن جهوده في تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات لمواجهة التغيرات المناخية.

وتناولت الورشة عبر جلساتها العلمية عددا من الموضوعات المتعلقة بموجات الحر، والأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة، والمخاطر المركبة الناتجة عن اجتماع الظروف المناخية القاسية، إضافة إلى الإسقاطات المناخية عالية الدقة، ودور أدوات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية، إلى جانب مناقشة سبل حماية الأمن المائي والزراعي والتخطيط الحضري والصحي لمجابهة الظواهر المتطرفة.

وخلصت الورشة إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية وأدوات وأنظمة الإنذار المبكر لتعزيز القدرة على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، داعية إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة لضمان استجابة فعالة، وتشجيع الممارسات المستدامة في إدارة المياه والأراضي لتقليل آثار تغير المناخ، فضلا عن دعم تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات الوطنية، وتحديد الفجوات البحثية بما يسهم في صياغة سياسات واستراتيجيات قائمة على العلم.