أفكار وطرق تنظيم ألعاب الأطفال

‫من أهم شروط تنسيق ألعاب الأطفال أن تركزي على السلامة أولاً، وأن تكون مناسبة للعمر، لا تخلو من القيمة التعليمية، حيث تشجع على التفاعل الاجتماعي، وأهم ما يخطر ببال الأمهات هو البساطة في التصميم والقواعد، ويجب التأكد من أن الألعاب خالية من المواد السامة أو القطع الصغيرة الخطرة، وأنها تساهم في تطوير مهارات الطفل المختلفة، وأنها جذابة وممتعة مع مراعاة سن الطفل وقدراته، ولا تنسيْ تجنب الألعاب الخطرة الممنوعة التي يمكن أن يسبب اللعب بها أضراراً وإصابات جسدية، أو تعريض صحة من في البيت أو الحديقة للخطر أو الازعاج، أو الترويع، أو الحساسية والدموع، مثل الألعاب التي تشبه الأسلحة الحقيقية، ذخائر مسدسات الألعاب، الصواريخ، المفرقعات، المساحيق المشتعلة، الألعاب النارية وغيرها، ولكل مجموعة من ألعاب الأطفال طريقة في التنسيق، نقترح منها ما يلي. ‬

طريقة التخزين المخفي والظاهر

طريقة التخزين المخفي والظاهر



في هذا التنسيق نرى زاوية أنيقة ومبهجة من غرفة ألعاب الأطفال، تم تنظيمها بعناية لتشجيع الطفل على اللعب مع الحفاظ على الترتيب، يظهر رف خشبي مقسم إلى مربعات، وهو العنصر الأساسي في التنظيم، حيث تم استغلال كل مربع لوضع نوع مختلف من الألعاب أو الأغراض:

بعض المربعات تحتوي على صناديق تخزين ملونة برسومات حيوانات لطيفة (أرنب، دب، قندس)، وهي مثالية لإخفاء الألعاب الصغيرة أو القطع التي تسبب الفوضى.

مربعات أخرى تُركت مفتوحة لتخزين سلال يدوية أو كتب وألعاب خشبية بشكل مرتب يسهل الوصول إليه.

أحد الصناديق مكتوب عليه عبارة "Don’t touch my stuff!" مما يضفي طابعاً مرحاً ويمنح الطفل شعوراً بالملكية.

إضافة إلى ذلك، وُضعت دمى قماشية ووسائد على شكل غيمة أعلى الرف كديكور مع الحفاظ على المساحة الأساسية للتخزين منظمة.

على يمين الصورة، يظهر جدار تسلق خشبي للأطفال، وهو ليس فقط وسيلة للعب، بل يساهم في إبقاء الألعاب الحركية (مثل التسلق) بعيدة عن الأرض، ما يساعد على تقليل الفوضى.

أما الأرضية، فهي خالية تقريباً إلا من بعض الألعاب الخشبية المرتبة بجانب البطانية، مما يمنح الطفل مساحة واسعة للعب مع سهولة في إعادة الترتيب بعد الانتهاء.

بهذا الأسلوب يجمع التصميم بين التخزين المخفي (داخل الصناديق) والتخزين الظاهر (الكتب والسلال)، وهو مزيج يساعد الطفل على تعلم النظام بطريقة ممتعة وبصرية.

تنسيق الألعاب الملونة

تنسيق الألعاب الملونة



في هذه الصورة نرى ركناً مخصصاً لألعاب الأطفال داخل غرفة مرتبة بعناية، حيث طفلة صغيرة واقفة أمام وحدة تخزين مقسمة إلى مربعات، وهي تتعامل مع بعض الألعاب.

تتكون وحدة التخزين من مربعات بيضاء مرتبة في صفين، وكل مربع يحتوي على لعبة أو قطعة ديكور معينة.

الألعاب والقطع الموضوعة:

المربع العلوي الأيسر: دمية دب بُني صغير.

المربع العلوي الأوسط: لعبة قوس قزح خشبية ملونة.

المربع العلوي الأيمن: أصيص نبات صناعي للزينة.

المربع العلوي الأخير (أقصى اليمين): دمية على شكل فيل رمادي.

الصف السفلي: يحتوي على وسادة بشكل وجه قطة، دب صغير، لعبة بيضاء تشبه الأرنب أو الدب الناعم، وألعاب خشبية صغيرة.

الأرضية: عليها ألعاب ملونة أخرى مثل:

لعبة الحلقات البلاستيكية الملونة المكدسة على عمود، إضافة لبعض الألعاب القماشية الملونة الملقاة أمام الطفلة.

الديكور الجانبي: توجد نباتات خضراء طبيعية أو صناعية في سلال وأصص، مما يضيف لمسة جمالية ودفئاً للركن.

الألوان: يغلب على الركن ألوان هادئة (الأبيض والرمادي والوردي)، مع بروز الألعاب الملونة التي تجذب انتباه الأطفال.

هذا الركن يعكس تنظيماً عملياً وجذاباً، حيث يجمع بين الجانب الجمالي والوظيفي، ويساعد الأطفال على تعلم النظام بطريقة ممتعة.

إضافة لمسات فنية وزخرفية

إضافة لمسات فنية وزخرفية



في هذه الصورة نرى زاوية مرتبة بعناية لتنسيق ألعاب الأطفال وديكور الغرفة بطريقة عملية وجذابة بصرياً، وهي بالتفصيل:

1. الأثاث المستخدم

صناديق خشبية: تم استعمال صناديق خشبية مكدسة بطريقة مبتكرة لتكون بمثابة رفوف وخزائن مفتوحة، بعضها موضوع بشكل عمودي لاحتواء الدمى الكبيرة (مثل الدب)، وبعضها أفقي ليُستخدم كأرفف للزينة والألعاب الصغيرة.

مكتب صغير: صُنع من ألواح وصناديق خشبية بسيطة مع كرسي صغير ملائم لحجم الطفل، مما يتيح له مكاناً للرسم أو اللعب أو التعلّم.

رف على شكل بيت: في الزاوية وُضع رف أبيض على هيئة بيت صغير يحتوي على دمى وألعاب ناعمة، ليضيف طابعاً مرحاً يناسب الأطفال.

2. الديكورات

لوح سبورة: موجود على حامل خشبي، مزيّن برسم قلوب بالطبشور، يشجع الطفل على التعبير والإبداع بالرسم والكتابة.

إضاءات خفيفة (Fairy Lights): ملفوفة حول السبورة، تضيف لمسة دافئة وحيوية للمكان.

حائط مزيّن: الحائط الخلفي مزخرف بملصقات نجوم ذهبية صغيرة، ولوحتين جداريتين مكتوب عليهما عبارات تحفيزية مثل "SMALL & SMART" و"Little Princess" مع تاج ذهبي.

رفوف هندسية: تم تركيب رفوف سداسية الشكل باللون الوردي الفاتح، تضيف جمالاً وتكسر رتابة الخطوط المستقيمة.

3. الألعاب والعناصر الجمالية

يمكن وضع دمى دب كبير وبجانبه دب صغير وردي، ودمى محشوة (طيور وبومة) فوق الرفوف.

سلة قماشية: تحتوي على نبات داخلي أخضر، يضفي لمسة طبيعية.

وسائد على شكل نجوم: موضوعة أسفل الرفوف لتعطي دفئاً وراحة.

صندوق زخرفي وسلة: لوضع أغراض إضافية وحفظ الألعاب الصغيرة بشكل منظم.

4. الألوان

الألوان الأساسية: الأبيض والخشبي الطبيعي.

الألوان الثانوية: الوردي الفاتح، الذهبي (في النجوم والتاج)، الأسود (السبورة). هذه التوليفة تمنح الغرفة جواً هادئاً مع لمسة مرحة تناسب الأطفال.

5. الوظائف العملية

التنظيم: كل لعبة أو قطعة ديكور لها مكان محدد (رف، صندوق، سلة).

التعليم واللعب: السبورة والمكتب مخصصان لأنشطة التعلم، بينما بقية المساحة للزينة واللعب.

السلامة: الأثاث منخفض ومصنوع من مواد آمنة (خشب بسيط وصناديق غير حادة).

الفكرة الأساسية: الجمع بين التخزين العملي والديكور الجذاب بحيث تبقى الألعاب في متناول الأطفال، مع إضافة لمسات فنية وزخرفية تجعل الركن جميلاً ومرتباً في الوقت نفسه.

فوائد الإطار الفارغ في التنسيق

فوائد الإطار الفارغ في التنسيق



في هذه الصورة يظهر ركن أنيق ومخصص لغرفة أطفال، وقد تم تنسيق الألعاب والديكورات بشكل عملي وجمالي في آن واحد، إليك التفاصيل:

1. وحدات التخزين الأساسية:

توجد مجموعة من الصناديق/ الأدراج المربعة مصطفّة بجانب بعضها البعض.

كل صندوق له إطار بلون مختلف (أزرق، زهري، أخضر، أصفر) مما يضفي بهجة على المكان.

هذه الوحدات مناسبة لتخزين ألعاب الأطفال الصغيرة مثل المكعبات، السيارات، الأدوات التعليمية، أو حتى الكتب.

2. التوزيع العلوي للديكورات:

على سطح الوحدات تم وضع بعض الديكورات البسيطة:

في الجهة اليسرى: مصباح طاولة صغير ومجموعة كتب مكدسة.

في الوسط واليمين: عرائس وألعاب محشوة مثل دب محشو ولعبة على شكل وحيد القرن.

3. الوسائد والأرضية:

أمام وحدات التخزين وضعت وسادة كبيرة على شكل وجه دب، بالإضافة إلى وسادة نجمة صغيرة، هذه ليست مجرد زينة بل يمكن للطفل الجلوس أو اللعب عليها.

توجد سجادة دائرية صغيرة باللون الفاتح تضيف لمسة دافئة وتحدد مساحة مخصصة للعب.

4. الجدار والإطار الفارغ:

الجدار مصبوغ بلون أزرق سماوي هادئ، حيث وُضع إطار خشبي فارغ في المنتصف يمكن استغلاله لتعليق لوحة تعليمية، رسمة للطفل، أو حتى صور ملونة لزيادة الطابع الشخصي للغرفة.

5. الوظيفة والجمال معاً:

التخزين هنا عملي (صناديق مغلقة تخفي الفوضى) وفي الوقت نفسه ديكوري (ألوان مرحة + توزيع منظم)، حيث الألعاب الظاهرة فوق الوحدات مختارة بعناية لتكون جزءاً من الزينة وليس مجرد فوضى.

الطريقة الإسكندنافية في التنسيق

الطريقة الإسكندنافية في التنسيق



أسلوب التنسيق هذا إسكندنافي بسيط، يعتمد على الجدران البيضاء + الأرضية الخشبية الفاتحة + والأثاث الخشبي الطبيعي صغير، حيث “الفراغ البصري” متعمد: فالحائط خالٍ ليهدّئ المشهد ويبرز الألعاب كألوان بهجة.

كما يحتوي التنسيق على زاوية نشاط (طاولة وكرسيّان)، وزاوية تخزين سريع (سلال سلكية كبيرة).

كيف رتّبوا الألعاب بالضبط؟

السلال السلكية الكبيرة (يمين).

النوع مفتوح وشفّاف ليسهل على الطفل رؤية المحتوى والوصول إليه.

كل سلة لفئة واحدة فقط لتجنّب الفوضى: سلة للدمى، ثم سلة للوسائد الصغيرة/ الكرات الناعمة، وإن رغبتِ) سلة ثالثة لقطع التركيب أو السيارات، وعلى السطح يوجد نشاط واحد فقط (مثل الصلصال/ الألوان) مع علبة/ صينية مُقسّمة تضم الكراتين أو الأكواب الملوّنة.

طرق تنفيذ هذا التنسيق

املئي كل سلة حتى 70–80% فقط؛ الكبير بالأسفل والصغير بالأعلى.

علّمي كل سلة ببطاقة بسيطة (رمز + كلمة) ليسهل الفرز على الأطفال.

ضعي طاولة الأنشطة، من الخشب الطبيعي مع كرسيين بارتفاع منخفض يسهل الجلوس/القيام.

ضعي البقايا أو الأدوات الزائدة تُحفظ خارج الطاولة في درج/صندوق قريب؛ القاعدة: عند بدء نشاط جديد يُرتَّب السابق.

اتركي 10–15 سم فراغاً بين الطاولة والحائط لتحريك الكراسي بسهولة.

دعي السلال مصطفّة بمحاذاة الحائط على يمين المشهد مع 5–10 سم فراغ بين كل سلة لسهولة السحب والإرجاع.

اتركي المساحة الوسطى خالية للحركة واللعب الأرضي.

اختاري سلالاً سلكية كبيرة (قطر 40–50 سم) مع مقابض.

ضعي اللعبة أو ما يسمى “نشاط اليوم” فقط على الطاولة داخل صينية منظمة.

اتركي الجدار فارغاً أو أضيفي رفّ صور منخفضاً لاحقاً لرسومات الأطفال.

اتركي إضاءة لطيفة ويفضَّل سجادة قابلة للغسل لتحديد منطقة اللعب إن رغبتِ.

حافظي على لوحة ألوان محايدة (أبيض/خشبي)، واتركي الألوان للألعاب فقط.

ضعي سجادة خفيفة قابلة للغسل تحدد منطقة أنشطة الطفل وتمنع الانزلاق.

ضعي رفّاً رفيعاً منخفضاً لعرض 2–3 رسومات متبدِّلة أسبوعياً.

خصصي سلة “للتبرّع” صغيرة تُفرغ نهاية كل شهر.

احرصي على أن تكون حواف الطاولة مستديرة، والسلال بلا أغطية ثقيلة.

لا تضعي قطعاً صغيرة على الطاولة إن وُجد أطفال صغار.

ثبّتي أي رفوف لاحقاً على الحائط جيداً، وأبعدي السلال عن النوافذ.

توازن بين العناصر اللينة

توازن بين العناصر اللينة



تعتمد هذه الطريقة، على تنسيق الألوان بطريقة مريحة للنظر، رغم استخدام جميع الألوان في الألعاب، وقد تم استخدام وحدة رفوف بيضاء مقسّمة إلى مربعات متساوية، مما يعطي ترتيباً منظماً وسهل الوصول للألعاب.

في الأعلى لعبة دودة ملونة كبيرة ووعاء نبات، يضيفان ألواناً وحياة للمكان، أما داخل الرفوف، فقد تم توزيع متنوع بين ألعاب محشوة (مثل دمية دب، كرة ملوّنة، ألعاب تركيب صغيرة)، مع توازن بين العناصر اللينة، والعناصر الصلبة (مكعبات وألعاب تركيب).

أما الألعاب على الأرض فقد كان التنسيق فيها كالآتي:

تركت مساحة كي يلعب الطفل في الوسط، محاطاً بعدد محدود من الألعاب على الأرض (مكعبات ملوّنة، ألعاب تكديس)، وهذا يترك مساحة واسعة للحركة.

تم تركيز الألوان هنا على الدرجات الزاهية (أحمر، أخضر، برتقالي) لتعزيز حس البهجة.

ديكور المكان

الألوان:

الأرضية والجدار أبيضان، مما يعطي إحساساً بالنظافة والاتساع، حيث الألعاب والأدوات هي مصدر الألوان الزاهية، ما يجعلها تبرز وتشد انتباه الطفل.

النباتات:

إضافة نبتتين طبيعيتين (يميناً ويساراً) تعطي لمسة طبيعية وتجعل المكان أكثر دفئاً وحيوية.

الإضاءة:

المكان يبدو مضاءً بشكل ساطع وطبيعي (غالباً ضوء نهار أو إضاءة بيضاء قوية) تعزز نقاء الألوان.

بساطة التنسيق

التنسيق بسيط لكنه ذكي ويعتمد على:

الأبيض يشكّل خلفية حيادية.

الألوان القوية من الألعاب والملابس تعطي طاقة وحيوية.

وجود النباتات يكسر جمود البلاستيك ويضيف توازناً طبيعياً.

الألعاب موزعة بشكل منظم في الخلفية ومحدودة على الأرض، مما يمنع الفوضى ويُظهر المكان مرتباً ومريحاً بصرياً.

نصائح لطريقة تنظيم الألعاب واختيارها

نصائح لطريقة تنظيم الألعاب واختيارها



1. قسمي بالمربعات: كل نوع من الألعاب أو الدمى مخصص له مربع، مما يسهل على الطفل العثور على لعبته بسرعة.

2. احرصي على التوازن بين الألعاب والديكور: أي اجمعي بين الألعاب والوسائد المزخرفة والنباتات، ليبدو الركن مبهجاً ومرتباً في الوقت نفسه.

3. ضعي الألعاب الكبيرة على الأرض: مثل لعبة الحلقات والألعاب القماشية، اتركيها على مستوى الطفل ليلعب بها بحرية.

4. ضعي الألعاب الصغيرة والديكورية داخل الأرفف: فهذا يعزز النظام ويحافظ على شكل جميل للغرفة.

5. اختاري الارتفاع المناسب: أي احرصي على أن تكون الرفوف في مستوى الطفل، مما يشجعه على ترتيب ألعابه بنفسه وإعادتها إلى مكانها.

6. يمكن استخدام صناديق بلاستيكية أو خشبية ملونة مع وضع ملصقات عليها لتحديد محتواها (مثل: سيارات، دمى، أدوات رسم)، هذا يسهل على الطفل الترتيب بنفسه ويُعلّمه التنظيم.

7. لا بد من مراعاة أن تتناسب اللعبة مع عمر الطفل، عن طريق قراءة التعليمات الموجودة على العلبة، فهناك كثير من اللعب لا تناسب الأطفال أقل من 3 أعوام، على سبيل المثال، لاحتوائها على قطع صغيرة.

8. احرصي على أن تكون المواد المصنوع منها اللعبة، آمنة في خاماتها، فلا تسبب حساسية الصدر والتنفس بحيث لا تتلاءم معهم اللعب المصنوعة من الصوف، وأن لا تحتوي اللعبة على زجاج أو غيره مما يهدد حياة الطفل.

9. يفضل الألعاب التي تعتمد على الفك والتركيب مثل لعبة المكعبات للأطفال فوق العامين، فهي تنمي المهارات لديهم أكثر، وألا تتطلب الاتصال المباشر بالكهرباء، أو ألا تكون قابلة للصدأ.

10. الاعتماد على الألعاب التعليمية الناطقة مثل تلك التي تحتوي على أغنيات للحروف الأبجدية أو الأرقام قد تبدو مناسبة للطفل فوق ثلاث سنوات.

11. الإسراف في تدليل الطفل وشراء ألعاب كثيرة قد لا يحتاجها قد تفسد فرحة اللعب لديه، فالحرص دائماً على شراء اللعب المناسبة في التوقيت المناسب من الأمور الهامة عند قرار شراء اللعبة.

