سعر الغاز الطبيعي يحقق الاختراق-توقعات اليوم 1-10-2025

استمر سعر المؤشر بالتذبذب منذ تداولات يوم أمس ضمن محاور المسار الجانبي المتمثل بالحاجز المستقر قرب 46380 بينما يشكل مستوى 46230 للدعم كما هو موضح بالرسم المرفق.

سنبقى على حيادية التداول لحين تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للتداولات القادمة, فنجاح السعر بتجاوز الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه سيزيد ذلك من فرص تسجيله لمكاسب ملموسة باندفاعه نحو 46510 و46630 على التوالي, أما كسر الدعم سيجبره على تكبد خسائر إضافية بانجذابه أولا نحو 46100 وصولا لمحور المتوسط المتحرك المستقر قرب 45980.

نطاق التداول المتوقع ما بين 46230 و 46380

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور