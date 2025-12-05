شكرا لقرائتكم فوائد صحية للحمام الساخن.. يخفض ضغط الدم ويحارب الاكتئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيلجدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دراسات حديثة فوائد مذهلة للاستحمام بالماء الساخن، فغمر الجسم بماء دافئ يساعد على خفض ضغط الدم وسكر الدم، ويخفف التوتر النفسي والعضلي، ويحسن صحة القلب والعضلات والعقل على المدى الطويل.وتشير الأبحاث إلى أن الاستحمام بماء ساخن خمس مرات أسبوعيا أو أكثر قد يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ففي اليابان، أظهرت دراسة أن الغمر المنتظم في الماء بدرجة حرارة 41 مئوية يحسّن صحة القلب ويقلل احتمالات انسداد الشرايين. ويعمل الماء الساخن على تحويل تدفق الدم نحو القلب، فيما تساعد الحرارة المرتفعة على خفض ضغط الدم.كما أظهرت دراسة من جامعة بريستول أن زيارات الساونا المنتظمة تقلل خطر السكتة الدماغية.يشبه تأثير التمارين الرياضيةمن جانبها، أوضحت مسرات جيلاني، طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن الاستحمام بالماء الساخن يرفع معدل ضربات القلب بين 20 و40 نبضة في الدقيقة، ويوسع الأوعية الدموية، ما يشبه تأثير التمارين المعتدلة.كما وجدت دراسة من جامعة بورتسموث أن الحمامات الساخنة تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني. ففي تجربة شملت 14 مشاركا، غُمروا في ماء بدرجة 40 مئوية لمدة ساعة، عدة مرات خلال أسبوعين، ما أدى إلى تحسين قدرتهم على تنظيم سكر الدم وانخفاض ضغط الدم لديهم.ويرجع الباحثون ذلك إلى إفراز بروتينات "الصدمة الحرارية"، التي تساعد الجسم على ضبط سكر الدم طبيعيا.كما أن زيادة تدفق الدم أثناء الاستحمام يساهم في تكوين شعيرات دموية جديدة على المدى الطويل، ما يخفض ضغط الدم تدريجيا. ساونا - آيستوكيخفف الاكتئابوتشير دراسة ألمانية إلى أن الحمّام الساخن قد يكون أكثر فعالية في تخفيف الاكتئاب من ممارسة الرياضة المعتدلة. فبعد أسبوعين من جلسات الاستحمام الحراري مرتين أسبوعيا، شهد المشاركون انخفاضا ملحوظا في درجات الاكتئاب مقارنة بمن مارسوا الرياضة.ويرجع الخبراء ذلك إلى استعادة الإيقاع الحراري الطبيعي للجسم، الذي غالبا ما يختل لدى مرضى الاكتئاب.إذ توضح الدكتورة جيلاني أن الاستحمام بالماء الساخن يقلل مستويات الكورتيزول، ويحفّز إنتاج الإندورفين، ما يحسّن المزاج ويعزز جودة النوم، خاصة عند أخذه قبل النوم بساعة أو ساعتين.تهدئة آلام العضلاتكذلك، يزيد الاستحمام بالماء الساخن تدفق الدم إلى الأطراف ويخفف الضغط على العضلات والمفاصل، وهو مفيد لمن يعانون التهاب المفاصل أو إجهاد العضلات بعد التمرين.ويشير الخبراء إلى أن كبار السن يستفيدون أكثر من الحمّامات الساخنة، إذ تساعد زيادة تدفق الدم العضلات على التعافي وتقليل الألم.لكن دكتور جيلاني تحذّر من أن الحمّامات الساخنة قد تشكل خطرا على مرضى القلب غير المستقرين، داعية هؤلاء لاستشارة طبيب القلب.مادة إعلانيةمادة إعلانية