عشر ممثّلين تصدّروا مؤشّرات البحث في عام ٢٠٢٥… والمركز الأوّل ارتبط بحلقة تلفزيونيّة صادمة

دبي - فريق التحرير: أصدر محرّك البحث غوغل جزءًا من بياناته لعام ٢٠٢٥ بالكامل، لنكتشف من خلالها لمحة عن تاريخ البحث في الولايات المتّحدة!

وبشكل محدّد، كشف غوغل عن قائمة تضمّ عشر ممثّلين وممثّلات كانوا الأكثر تداولًا في عمليّات البحث خلال العام.

اللافت أنّ معظم الأسماء على القائمة حقّقت نجاحات كبيرة في التّلفزيون والسّينما هذا العام، فيما ارتفعت المؤشّرات لبعضهم بسبب أحداث في حياتهم الشّخصيّة.

١- بيدرو باسكال:

شهد بيدرو باسكال عامًا ضخمًا في ٢٠٢٥ بفضل بطولته بدور ريد ريتشاردز في فيلم The Fantastic Four: First Steps.

كما كان محورًا أساسيًّا في الموسم الثّاني من مسلسل The Last of Us على HBO، إذ واجهت شخصيّته مصيرًا صادمًا لم يتوقّعه المشاهدون.

٢- مالاشي بارتون:

خطف مالاشي بارتون (ثمانية عشر عامًا) الأضواء هذا العام بفضل مشاركته في فيلم شهير.

ويُذكر أنّه اشتهر سابقًا من خلال أعماله على قناة ديزني، ومنها دور “بيست دياز” في Stuck in the Middle (٢٠١٦–٢٠١٨)، و“كولبي مادن” في The Villains of Valley View (٢٠٢٢–٢٠٢٣).

وفي عام ٢٠٢٥، ظهر بدور “فيكتور” في فيلم Zombies 4: Dawn of the Vampires.

٣- والتون غوغينز:

واصل النّجم والتون غوغينز الصّعود، إذ لفت الأنظار بدوره في الموسم الثّالث من The White Lotus. وقد انتهت قصّة شخصيّته بطريقة مأسويّة، كما لاحقته شائعات حول ما كان يحدث خلف الكواليس مع شريكته في البطولة.

٤- باميلا أندرسون:

حقّقت باميلا أندرسون نجاحًا كبيرًا بفيلمها The Last Showgirl عام ٢٠٢٤، ثمّ عادت إلى الكوميديا ببطولة فيلم The Naked Gun في نسخته الجديدة. كما أثارت التّكهّنات حول علاقة عاطفيّة محتملة مع شريكها ليام نيسون، هذا ما زاد اهتمام الجمهور بها.

٥- تشارلي شين:

عاد تشارلي شين إلى الواجهة عام ٢٠٢٥ بعد صدور الوثائقيّ المكوّن من جزأين AKA Charlie Sheen الّذي استعرض مراحل مسيرته المتقلّبة، هذا ما أعاد تسليط الضّوء على تاريخه الشّخصيّ والمهنيّ.

٦- إريك داين:

قضى إريك داين (من Grey’s Anatomy وEuphoria) عامًا مؤثّرًا بعد إعلانه في ٢٠٢٥ إصابته بمرض التّصلّب الجانبيّ الضموريّ (ALS)، وهو مرض عصبيّ تنكّسي لا علاج له.

بينما يعيش بعض المرضى لسنوات طويلة، فإن أغلبهم يعيشون عادةً بين ثلاث إلى خمس سنوات بعد التّشخيص.

٧- مايكي ماديسون:

لم يكن من المفاجئ ظهور مايكي ماديسون في القائمة، فقد افتتحت عام ٢٠٢٥ كنجمة موسم الجوائز، وتوّجت بفوزها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثّلة عن دورها في فيلم Anora.

٨- أوبري بلازا:

حظيت أوبري بلازا بتعاطف كبير من الجمهور عام ٢٠٢٥ بعد وفاة زوجها، المخرج جيف باينا، في بداية العام. ابتعدت عن الأضواء لعدّة أشهر قبل أن تطلّ في الصّيف لتطمئن الجمهور عن حالها.

٩- آدم ساندلر:

استعاد آدم ساندلر الزّخم هذا العام مع تحضيرات فيلم Happy Gilmore 2، الجزء الثّاني من أحد أشهر أعماله. كما لفت الأنظار مؤخّرًا بعد بِدء تداول توقّعات بترشّحه للأوسكار عن دوره في فيلم Jay Kelly.

١٠. جاستن بالدوني:

تصدّر جاستن بالدوني الأخبار عام ٢٠٢٥ بعد رفعه دعوى مضادّة بارزة تتعلّق باتّهامات مرتبطة بإنتاج فيلم It Ends With Us. النّزاع القانونيّ مع بلايك لايفلي أبقاه في دائرة الاهتمام طوال العام.