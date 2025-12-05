أحداث “المدينة البعيدة” تُلاحق نجومه وممثّل يعترف: “أخشى الخروج من المنزل”

دبي - فريق التحرير: لا يزال المسلسل التّركيّ “المدينة البعيدة” (Uzak Şehir) يحافظ على تصدّره المشهد الدّراميّ، محقّقًا أرقام مشاهدة قياسيّة جعلته ثالث أكثر الأعمال التّركيّة ارتفاعًا في نسب المشاهدة تاريخيًّا في فئة TOTAL ورابعها في AB، إضافة إلى دخوله قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على قناة Kanal D عبر التّاريخ.

ومع تصاعد الأحداث الأخيرة وعودة شخصيّة “بوران” إلى الواجهة، تفجّرت موجة غضب كبيرة بين المشاهدين، انعكست بشكل مباشر على نجوم العمل.

الممثّل بورش كومبتلي أوغلو، ممثّل شخصيّة “بوران”، كشف بطرافة أنّ رسائل الكراهية الّتي يتلقّاها أصبحت جزءًا من يوميّاته، معترفًا بأنّ الأمر وصل إلى درجة أنّه بات يخاف من الخروج إلى الشّارع. وقال ساخرًا: “أصبحنا أنا والمعلّمون نطلب أن يموت بوران لأرجع وأعيش حياتي بسلام!”. وأكّد أنّ تأثير الشّخصيّة تجاوز التّمثيل ليطال حياته الخاصّة، بعدما ارتفعت حدّة الإهانات على مواقع التّواصل.

كما تحدّث النّجم فيريت كايا عن معاناته مع الخلط بين شخصيّته الحقيقيّة ودوره الشّرّير في المسلسل، مشيرًا إلى أنّه يتلقّى موجة من الإهانات يوميًّا رغم كونه شخصًا مختلفًا تمامًا عمّا يظهر على الشّاشة.

غضب الجمهور تزايد بالتّزامن مع التّسريبات الّتي أكّدت استمرار حضور شخصيّة “بوران” الّتي كان يُفترض أن تكون مجرّد عنصر لتحريك الأحداث، قبل أن تتحوّل إلى نقطة خلاف أساسيّة تثير احتجاجات واسعة بين المتابعين.

دراميًّا، تستمرّ الحرب النّفسيّة بين أبطال العمل، إذ يقرّر جيهان وعلياء الانفصال لحماية نفسَيهما، في محاولة تزيد من حدة صراع بوران ورغبته في استعادة عائلته، بينما يستعدّ العمل لانعطافات جديدة ستكشفها زيرين في الحلقات القادمة.

على صعيد آخر، بدأ ممثّلو “المدينة البعيدة” بإحراز التّكريمات، إذ نال الممثّل الشّاب أتكان أوزكايا جائزة “النّجم اللامع” لهذا الموسم، في خطوة تؤكّد نجاح المسلسل كأحد أبرز وأهمّ أعمال العام.