عمرو دياب يفعلها مجددًا… ثلاثية تاريخية وصدارة على أنغامي

دبي - فريق التحرير: أعلنت منصة “أنغامي” نتائج عام ٢٠٢٥، والتي جاءت جميعها لصالح النجم عمرو دياب، مؤكدة حفاظه على مكانته كالأكثر استماعًا في تاريخ المنصة.

وحقّق عمرو دياب ثلاثية العام بفوزه بجوائز أفضل فنان، أفضل ألبوم، وأفضل أغنية عن أغنيته “خطفوني” بمشاركة جانا دياب، ما يعكس استمرار تأثيره وقدرته على تقديم أعمال تحقق انتشارًا واسعًا عبر مختلف الأجيال.

كما كشفت “أنغامي” عن تجاوز إجمالي استماعات أغانيه ٣ مليارات استماع، ليصبح بذلك أول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم ويواصل احتلاله المركز الأول كالأعلى استماعًا على المنصة منذ تأسيسها.

وتصدّر دياب قائمة الأكثر استماعًا في مصر لعام ٢٠٢٥، متقدّمًا على جميع المنافسين في أكبر سوق موسيقي عربي.

وجاء في بيان المنصة الرسمي: “لحظة الحقيقة وصلت! الهضبة ما زال متصدرًا لأفضل فنان، وأفضل أغنية، وأفضل ألبوم على أنغامي في ٢٠٢٥.”

وتعكس هذه النتائج المسيرة الاستثنائية لعمرو دياب، الذي نجح على مدى عقود في الحفاظ على أسلوب متجدّد وخيارات موسيقية قادرة على استقطاب الجمهور القديم والجديد، ليصنع حالة فنية فريدة في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة.