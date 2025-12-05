شكرا لقرائتكم هل يحمي الحب من السمنة؟ دراسة جديدة تكشف العلاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

قديما كان يقال إن "الطريق إلى قلب الرجل يبدأ من معدته"، في إشارة إلى أن مفتاح الرجل يكون عبر الطعام الجيد. لكن يبدو أن هناك جديدا الآن، وإن كان بطريقة مختلفة.فقد أظهرت دراسة علمية جديدة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) أن الزواج الداعم عاطفياً قد يلعب دوراً مباشراً في خفض خطر السمنة، من خلال تأثيره على نظام بيولوجي متكامل يشمل الدماغ، والأمعاء، والهرمونات، وعلى رأسها هرمون الأوكسيتوسين المعروف بـ"هرمون الحب"، بحسب تقرير نشره موقع "MedicalXpress" العلمي.الدراسة، التي نُشرت في دورية Gut Microbes، تعدّ الأولى من نوعها التي تكشف كيف يمكن للعلاقات الاجتماعية القوية – وخاصة الزواج عالي الجودة – أن تؤثر على الشهية والوزن عبر مسار مشترك بين الدماغ والجهاز الهضمي. الحب والسمنة (آيستوك)علاقة قوية = وزن أقلشارك في الدراسة نحو 100 شخص من منطقة لوس أنجلوس، حيث قدموا بيانات عن حالتهم الزوجية، ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، والنظام الغذائي، ومستوى الدخل، بالإضافة إلى تقييمات مفصلة عن مستوى الدعم العاطفي الذي يتلقونه.وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص المتزوجين الذين يحصلون على دعم عاطفي عالٍ لديهم مؤشر كتلة جسم أقل، وسلوكيات أقل مرتبطة بإدمان الطعام مقارنة بالمتزوجين الذين يعانون دعماً عاطفياً منخفضاً.أما غير المتزوجين، سواء تمتعوا بدعم اجتماعي أو لم يتمتعوا، فقد أظهروا أنماطاً دماغية مختلفة تماماً. الحب والسمنة (آيستوك)وأشارت فحوصات التصوير الدماغي إلى أن أصحاب العلاقات الداعمة يمتلكون نشاطاً أقوى في منطقة القشرة الجبهية الظهرية الجانبية (DLPFC)، وهي المنطقة المسؤولة عن التحكم في الرغبات وضبط الشهية عند النظر إلى صور الطعام.هذا النشاط الدماغي يعكس قدرة أكبر على مقاومة الإغراءات الغذائية، وتجنب الإفراط في الأكل.وأوضحت الدكتورة أرابانا تشيرش، رئيسة فريق البحث، قائلة: "نحن نعرف منذ سنوات أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تزيد فرص النجاة بنسبة تصل إلى 50%. لكن هذه الدراسة تظهر لأول مرة كيف يتغلغل الدعم العاطفي حرفياً تحت الجلد ليؤثر على الوزن". الحب والسمنة (آيستوك)الأمعاء أيضاً تستجيب للحبولم يقف التأثير عند الدماغ؛ إذ أظهرت تحاليل البراز لدى المشاركين أن من يتمتعون بدعم اجتماعي قوي لديهم تغيرات إيجابية في مستقلبات التربتوفان، وهي جزيئات تنتجها بكتيريا الأمعاء وتتحكم في كل من الالتهابات والمناعة وتوازن الطاقة وتصنيع السيروتونين المرتبط بالمزاج.وترجح هذه النتائج أن العلاقات الداعمة قد تعزز الصحة الميكروبية للأمعاء وتقلل الاستجابات المرتبطة بالسمنة.ووجد الباحثون أيضاً أن المتزوجين الذين يحصلون على دعم عاطفي مرتفع لديهم مستويات أعلى من الأوكسيتوسين مقارنة بغير المتزوجين. الحب والسمنة (آيستوك)وتشرح تشيرش: "تخيّل الأوكسيتوسين كقائد أوركسترا ينسق بين الدماغ والأمعاء. فهو يعزز قدرة الدماغ على ضبط الشهية، ويحسّن التوازن الأيضي في الأمعاء في الوقت نفسه".ويعزز هذا الاكتشاف الفكرة القائلة بأن هرمون الحب يلعب دوراً يفوق كونه مرتبطاً بالعاطفة والمودة، ليصبح عاملاً بيولوجياً يشارك في الوقاية من السمنة. الحب والسمنة (آيستوك)الزواج "مدرسة للسيطرة على الذات"وتشير الدراسة إلى أن الزواج الطويل قد يعمل كـ"تدريب مستمر" على ضبط السلوك، إذ يتطلب من الشريكين تجاوز النزعات المدمرة وتغليب الأهداف بعيدة المدى، وهي مهارات قد تمتد إلى إدارة الأكل والتحكم بالشهية.ويفتح هذا البحث الباب أمام دمج العلاقات الاجتماعية ضمن برامج الوقاية من السمنة وعلاجها، إلى جانب النظام الغذائي والرياضة.وأفادت تشيرش أن "العلاقات الإيجابية ليست مهمة فقط لصحتنا النفسية؛ إنها جزء أساسي من نظامنا البيولوجي".ورغم النتائج، فإن الدراسة كان بها بعض نقاط الضعف التي تستوجب مزيد من البحث المعمق، ومنها أنها قائمة على نقطة زمنية واحدة، وبالتالي لا تثبت العلاقة السببية بشكل قاطع. كما أن أغلب المشاركين كانوا يعانون زيادة الوزن أو السمنة. وأيضا كان المتزوجون أكبر سناً من غير المتزوجين، ما قد يؤثر على النتائج. ومع ذلك، يظل الاكتشاف مثيراً، فربما يكون أحد أسرار التحكم بالوزن هو "الحب".