الذهب يتحرك فى المنطقة الإيجابية قبيل النفقات الأمريكية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقبع عند أدنى مستوى في 5 أسابيع

•توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة

•احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتحرك في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي،بدعم الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية،و المتضرر من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي ،والمؤجل صدورها لفترة طويلة بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.



ويعد تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة، هو مقياس التضخم المفضل لدى صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى (4230.81 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,207.44$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,194.85$).



•عند تسوية الأسعار أمس الخميس، حقت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.1%، لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 4,264.60 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.25%،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في خمسة أسابيع ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



الفائدة الأمريكية

•تتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة ،خاصة عن الوظائف الجديدة المتاحة في أكبر اقتصاد في العالم.



•صرح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والمحافظ كريستوفر والر، بأن تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر قد يكون مبررًا نظرًا لضعف سوق العمل.



•صرّح كيفن هاسيت، الذي برز كأقوى مرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي ، بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.



•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 87% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 13%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر ،والذي يعتمد عليه كثيرًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قياس وتيرة التضخم في البلاد.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": إن البائعين لم يتمكنوا من الارتفاع فوق أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 4,264.60 دولار، بينما يُظهر السوق علامات حذر مع استعداد المتداولين لبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).



وأضاف وونج: هذه البيانات المحورية تدفع المتداولين على المدى القصير إلى تبنّي نهج أكثر تحفظًا في إضافة مراكز شراء... في حين أن ضعف الدولار أصبح داعمًا الآن لأسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الخميس بنحو 4.00 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,050.58 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

