سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 5-12-2025

لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة لنلاحظ تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 1650.00$ نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50.

قد تستمر التداولات الجانبية لتداولات هذا اليوم إلا أن صمود السعر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1605.00$ يشكل عامل إضافي لتأكيد سيطرة المسار الصاعد, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 1695.00$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 1715.00$ و1745.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1620.00$ و 1695.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع