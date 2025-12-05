- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 5-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-05 07:02AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة لنلاحظ تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 1650.00$ نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50.
قد تستمر التداولات الجانبية لتداولات هذا اليوم إلا أن صمود السعر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1605.00$ يشكل عامل إضافي لتأكيد سيطرة المسار الصاعد, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 1695.00$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 1715.00$ و1745.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1620.00$ و 1695.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع