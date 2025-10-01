سعر البلاتين يختبر الدعم الإضافي– توقعات اليوم 1-10-2025

فشل سعر البلاتين بتحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 1605.00$ ليضطر لتقديم تداولات مختلطة باختباره للدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ ومن ثم ليشكل اندفاع إيجابي جديد نحو 1570.00$ ليؤكد لنا تمسكه حتى هذه اللحظة بالمحاولات الصاعدة المقترحة سابقا.

نتوقع استمرار تشكيل السعر للتداولات المختلطة لحين تجميعه قريبا للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق اختراق الحاجز المذكور سابقا ليفتح ذلك باب تحقيق مكاسب إضافية قد تبدأ من 1642.00$ وصولا نحو 1690.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1550.00$ و 1605.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق