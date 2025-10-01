9 طرق لتنمية الثقة بالنفس لدى الأطفال والمراهقين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 08:12 صباحاً - يعد غرس الثقة بالنفس منذ الصغر عملية مهمة لنمو طفلك وتطوره ومساعدته على التغلب على العديد من تحديات الحياة، إلا أنه في المقابل قد يكون تعليم الأطفال الثقة بالنفس أمراً صعباً في بعض الأحيان إلا أنه من الممكن تحقيقه من خلال الثناء على طفلك عندما يقوم بإنجاز بعض الأعمال حتى لو كانت صغيرة مع غرس حب الاكتشاف والمغامرة لديه.

على الجانب الآخر يمكنك طلب المساعدة من طفلك في الأعمال المنزلية، مثل ترتيب الطاولة أو إعادة ألعابه إلى مكانها المخصص وذلك بعد الانتهاء من اللعب، فقد تزيد هذه الأمور من قوة شخصيته، وفيما يلي بعض الطرق وفقاً لموقع" raisingchildren "لتنمية مهارات الأطفال ولتعزيز ثقتهم بأنفسهم، سواء خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة.

امدحي طفلك بحكمة

لجعل طفلك واثقاً في المدرسة والبيئات المحيطة الأخرى، يمكنك التركيز على جهوده وإنجازاته، وليس فقط على النتيجة النهائية، وفي المقابل تجنبي المديح المبالغ فيه وبدلاً من ذلك، عليك تقدّيم تقدير صادق وبنّاء، بغض النظر عن النتيجة النهائية، ويمكنك اختيار كلمات أكثر تحديداً وإيجابية لإظهار تقديرك لجهود طفلك لتحقيق أهدافه.

تعليم الشعور بالمسؤولية

تعد الطريقة التالية لتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال والمراهقين هي إعطاؤهم مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، كما أن تعليم الأطفال الشعور بالمسؤولية سيجعلهم يشعرون بالحاجة إليهم وسيمنحهم الثقة بأنفسهم.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلبي من طفلك أن يساعدك في إنجاز بعض المهام الصغيرة في المنزل، مثل تنظيف المنزل، أو الاعتناء بنفسه، أو القيام بمهام الطهي، فإن النجاح في القيام بالمسؤوليات يمكن أن يوفر أيضاً التشجيع الإيجابي والثقة بالنفس لدى الأطفال.

دعم الاهتمامات

مساعدة الأطفال على التعرف إلى اهتماماتهم ومواهبهم يمكن أن تكون أيضاً وسيلة لجعلهم أكثر ثقة بأنفسهم، فإن توفير الدعم لتنمية هذه المواهب والاهتمامات يزيد من ثقتهم بأنفسهم، فعلى سبيل المثال، يمكنكِ منح طفلكِ فرصة التعبير عن نفسه من خلال الموسيقى أو أية أنشطة أخرى يستمتع بها ومحاولة تقدير إبداعه ودعمه.

اتخاذ قراراتهم بأنفسهم

تعد الطريقة التالية لزيادة ثقة طفلك بنفسه هي دعوته للمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة لعمره ومستوى نضجه، لذا دعي طفلك يتخذ القرارات ضمن حدود آمنة فيمكن أن يساعد هذا طفلك على الشعور بالسيطرة على حياته وزيادة الثقة بالنفس.

دعم المهارات الاجتماعية

يمكنك دعم الأطفال في بناء علاقات اجتماعية إيجابية مع الأشخاص المحيطين بهم كالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مما يساعدهم على الشعور بالقبول والتقدير ومنحهم الثقة بالنفس.

يمكن تعليم الأطفال بعض المهارات الاجتماعية، مثل التواصل الجيد، والعمل الجماعي، وحل المشكلات معاً، حيث تساعد هذه القدرة الأطفال على الشعور بالراحة وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.

تجنب المقارنات السلبية

لكل طفل إمكانياته ومواهبه الخاصة لذلك، لتعزيز ثقته بنفسه وشجاعته، تجنبي مقارنة طفلك بالآخرين، وخاصةً إخوته لأن ذلك قد يتسبب في افتقاره لثقته بنفسه، وغالباً ما يعتقد الآباء أن ما يفعله أطفالهم ليس كافياً ويقومون بمقارنتهم ببعض الأشخاص الآخرين، لذا بدلاً من ذلك، ركّزي على نقاط قوة طفلك وتميزه، وتجنّبي المقارنات السلبية مع الآخرين.

التغلب على العقبات

تشجيع الأطفال على رؤية التحديات كفرص للتعلم-الصورة من موقع AdobeStock

لتنمية ثقة الأطفال بأنفسهم عليك تشجيعهم على رؤية التحديات كفرص للتعلم وليس كعقبات ومساعدتهم على التغلب على هذه العقبات من خلال تقديم الدعم وتوجيههم لأفضل الطرق لحل المشكلات التي يواجهونها و تذكري أنه من الأفضل تجنب التسلط الشديد عند تعليم طفلك، لأنه في النهاية قد يصبح طفلاً مدللاً يعتمد عليك، بدلاً من أن يتعلم الثقة بنفسه.

تقديم الدعم العاطفي

قدّمي الدعم العاطفي لطفلك، فعندما يواجه صعوبات أو خيبات أمل استمعي إليه بانتباه عندما يتحدث، وساعديه على التحكم في مشاعره فبالإضافة إلى ذلك، عليك تعليمه كيفية التعامل مع التوتر، والفشل، والإحباط ومحاولة شرح أن كل شخص يمكن أن يرتكب أخطاء ويواجه بعض الفشل وعليك تشجيع طفلك على رؤية الفشل كفرصة للتعلم والنمو والتطور ليصبح أفضل.

في النهاية يجب تذكر أن لكل طفل أساليب فعّالة قد تختلف من طفل لآخر فيجب اختيار أفضل طريقةً لتعزيز ثقته بنفسه ويجب أن تتناسب مع شخصيته واحتياجاته، فمن خلال تقديم الدعم الإيجابي والمستمر، يمكنك مساعدة طفلك على بناء ثقة قوية بنفسه لمواجهة مختلف جوانب الحياة فيميل الأطفال الذين يشعرون بالراحة مع أنفسهم ويتمتعون بثقة عالية إلى التفوق في تعلم المهام الجديدة وأداء مهامهم ويرجع ذلك إلى قدرتهم على الفخر بإنجازاتهم.

