سعر النحاس يتذبذب فوق الحاجز-توقعات اليوم 1-10-2025

كرر سعر النحاس تمركزه منذ تداولات يوم أمس فوق الحاجز المتمثل بمستوى 4.7500$ ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد المقترح سابقا ولنلاحظ ملامسته مجددا لمستوى 4.8500$.

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وبمحاولة تشكيل مستوى 4.5600$ للدعم الإضافي، فإن هذه العوامل ستساهم بتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 4.9500$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 5.3200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.6700$ و 4.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع