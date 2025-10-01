الاقتصاد

سعر النحاس يتذبذب فوق الحاجز-توقعات اليوم 1-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-01 05:10AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقعات بارتفاع سعر النحاس فوق الحاجز المتمثل بمستوى 4.7500$
  • المسار الصاعد المقترح يستهدف مستوى 4.9500$ وصولاً للهدف الرئيسي قرب 5.3200$
  • نطاق التداول المتوقع لليوم بين 4.6700$ و 4.9500$، مع توقعات بارتفاع السعر

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

كرر سعر النحاس تمركزه منذ تداولات يوم أمس فوق الحاجز المتمثل بمستوى 4.7500$ ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد المقترح سابقا ولنلاحظ ملامسته مجددا لمستوى 4.8500$.

 

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وبمحاولة تشكيل مستوى 4.5600$ للدعم الإضافي، فإن هذه العوامل ستساهم بتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 4.9500$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 5.3200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.6700$ و 4.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
