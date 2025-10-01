- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يضغط على الدعم الإضافي-توقعات اليوم 1-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-01 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية إضافية نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بتسلله نحو الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 98.60 وليستقر فوقه.
نشير إلى أن نجاح السعر بالثبات فوق 198.60 سيعزز فرص تشكيله قريبا لموجات صاعدة لنتوقع اندفاعه أولا نحو 199.55 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر قرب 200.45 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد, أما كسر الدعم الحالي قد يجبره على تكبد المزيد من الخسائر لنتوقع انجذابه مباشرة نحو مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 197.80 قبل أي محاولة لتفعيل المسار الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 198.55 و 200.45
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم