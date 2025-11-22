تحليل ميديا لاين : الشرق الأوسط القادم مركزه السعودية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: "أي نموذج للشرق الأوسط؟": ترامب ومحمد بن سلمان يراهنان على نظام مركزه السعودية، وبينما تعمل واشنطن على إعادة تقييم مواقفها وإعادة تنظيم القوى الإقليمية، تدفع الرياض برؤية من شأنها إعادة تعريف الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

لقد أخفت الاستعراضات التي شهدتها الحديقة الجنوبية في واشنطن هذا الأسبوع ــ الفرق العسكرية، وصفوف الأعلام الأميركية والسعودية، والزيارة الأولى لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض في ظل إدارة ترامب الجديدة ــ محادثة أكثر أهمية بكثير من مجرد جولة أخرى من مفاوضات الأسلحة.

خلف الأبواب المغلقة، اتخذ الرئيس دونالد ترامب وولي العهد خطوة حاسمة نحو إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي، واضعين الرياض في قلب هيكلية أمنية جديدة في الشرق الأوسط، ومختبرين الخطوط الحمراء السياسية التي حددت السياسة الأميركية لعقود.

شملت مناقشاتهما ترتيبات دفاعية شاملة، والحصول على طائرات الجيل الخامس المقاتلة من طراز إف-35 ، والتعاون النووي المدني، وشراكات الذكاء الاصطناعي، والظروف السياسية التي قد تُطبّع بموجبها المملكة العربية السعودية علاقاتها مع إسرائيل يومًا ما.

بالنسبة للرياض، قدمت القمة فرصة لإضفاء الطابع الرسمي على مبدأ الاستقرار الناشئ لديها ــ مبدأ يرفع المملكة العربية السعودية من مجرد فاعل إقليمي متفاعل إلى ركيزة أساسية في النظام الشرق أوسطي .

وقد تم اختصار هذا التموضع السعودي الجديد بشكل موجز من قبل الدكتور هشام الغنام، وهو باحث غير مقيم في معهد كارنيغي، والمدير العام لمركز أبحاث الأمن، إدارة الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

قال لصحيفة "ذا ميديا ​​لاين": "لا يُمكن تفسير المشهد في واشنطن اليوم على أنه صفقات متفرقة حول الأسلحة أو التعاون النووي المدني. ما يحدث هو محاولة جادة لإعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقع في قلب هذا التوازن، وهي دولة تسعى إلى سلام حقيقي واستقرار دائم وتنمية تعود بالنفع على الجميع، لا على نفسها فحسب. فالرياض تدفع نحو استقرار الشرق الأوسط في ظل اعتماد إيران على الميليشيات.

قال الغنام إن كلًا من السعودية وإسرائيل وإيران تُجسّد "نموذجًا" إقليميًا مختلفًا، مُجادلًا بأن الرياض تُحاول إيقاف دورات عدم الاستقرار بينما يعتمد خصومها على نُهُج آخر.

وأضاف: "يعتمد النموذج الإسرائيلي على التفوق العسكري الدائم، وعلى منطقة تُحافظ على هشاشتها باسم الأمن"، مُضيفًا أن استراتيجية إيران تعتمد على الميليشيات التي تُفرغ الدول من مضمونها، وأن أي نظام أمني جديد سيُحكم عليه في النهاية بناءً على ما إذا كان يدعم المسار السعودي أم يُبقي المنطقة رهينة لبدائل تُحركها الأزمات.

وكان عنوان الزيارة هو إعلان الرئيس ترامب أن إدارته ستمضي قدما في بيع طائرات إف-35 إلى المملكة العربية السعودية - وهي خطوة غير مسبوقة تجنبتها الإدارات الأميركية السابقة بسبب المخاوف بشأن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. ويرى الغنام أن هذه الطائرات ليست مجرد منصة أخرى في ترسانة سعودية ضخمة بالفعل؛ بل إنها تعمل على تغيير هندسة الردع.

هذه الطائرات ليست مجرد إضافات جديدة لأسطول كبير، بل تُمثل تحولاً في مستويات الردع، كما قال. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها حرب الأيام الاثني عشر بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) 2025 أظهرت أن من يملك طائرات الجيل الخامس يمتلك القدرة على اختراق الأهداف العميقة، وتعطيل شبكات الدفاع، وضرب البنى التحتية الاستراتيجية دون سابق إنذار تقريبًا.

حذّر الغنام من أن شبكة إيران المتنامية من الصواريخ والطائرات المسيرة ووكلائها، من اليمن إلى لبنان، تكشف عن ثغرة خطيرة إذا افتقرت السعودية إلى قدرات مماثلة، مما يحول الرياض إلى حلقة ضعيفة في سلسلة الردع بدلًا من أن تكون ركيزة للاستقرار.

وأضاف: "انضمام السعودية إلى نادي طائرات إف-35 يعني أن أي فكرة لضرب منشآت نفطية أو مدن أو بنى تحتية حيوية تصبح مقامرة باهظة الثمن".

ويرى سيريل ويدرشوفن، الزميل البارز في مركز ستراتيجي إنترناشيونال، وهو مركز أبحاث في قبرص، أن الحسابات الاستراتيجية في واشنطن تتشكل بقدر ما تتشكل بفعل المنافسة العالمية مع الصين بقدر ما تتشكل بفعل المنافسة الإقليمية مع إيران.

قال إن صفقة بيع طائرات إف-35 المرتقبة تتناسب مع أسلوب إدارة ترامب في عقد الصفقات، إذ لا تُعتبر ترقية أمنية مباشرة، بل وسيلةً لجذب الرياض إلى فلك واشنطن بعيدًا عن بكين.

وصرح لصحيفة "ذا ميديا ​​لاين": "ربما لا تتعلق الاعتبارات الاستراتيجية وراءها بالأمن والدفاع بشكل كامل، بل تهدف أساسًا إلى مواجهة النفوذ المتزايد "المُتصوَّر" للصين داخل المملكة".

وأضاف أن ربط السعودية بشروط أميركية صارمة بشأن الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية سيُضيّق نطاق الرياض لاستكشاف شراكات دفاعية بديلة مع الصين أو روسيا.

ووصف المحلل المسار النووي بأنه ساحة أخرى تسعى واشنطن من خلالها إلى ترسيخ مكانة السعودية ضمن معسكرها الاستراتيجي والحد من نفوذ بكين. وأضاف أن الاتفاق النووي محل نقاش منذ سنوات.

وأضاف: "موقف الرياض واضح ومعروف. إنها تريد أن تكون في مستوى إيران والإمارات، وربما حتى مصر". وأشار إلى أن اختيار التكنولوجيا النووية المدنية الأميركية سيأتي بشروط تقيّد

وقد أشار بن سلمان إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح واشنطن نفوذاً أكبر لجذب الاستثمارات السعودية إلى المشاريع الأميركية ــ وهو الترتيب الذي صاغه كجزء من جهد أميركي أوسع لإعادة بناء العلاقات الإقليمية من خلال اتفاقيات فردية بدلاً من الأطر المتعددة الأطراف.

وفي الوقت نفسه، حذر فيدرشوفن من افتراض أن القدرات الجديدة وحدها قادرة على تحويل توازن القوى بين عشية وضحاها.

بالنظر إلى ما هو أبعد من المعدات، حذّر من أن الأنظمة الجديدة وحدها لن تُملي التوازن الإقليمي، مشيرًا إلى الطابع السياسي للأنظمة الحاكمة كمصدر حقيقي للاستقرار أو التقلب. وقال: "لا أعتقد أن بيع طائرات إف-35 سيُغيّر المشهد أو تقديرات القوة إطلاقًا".

وأشار إلى أمثلة سابقة على الانتشار السريع - أبرزها مسار باكستان نحو القدرة النووية - وأشار إلى أن هذه السوابق، إلى جانب العلاقات السعودية الباكستانية الأخيرة، تُظهر مدى سهولة انتقال ملكية الأنظمة المتقدمة بغض النظر عن المبيعات الرسمية أو القيود.

كما جادل بأن واشنطن وشركاءها يفضلون في نهاية المطاف الحفاظ على تحالف القوى الإقليمية معهم بدلاً من المخاطرة بدفع تلك الدول نحو تكتلات منافسة. وأضاف: "من وجهة نظر غربية، من الأفضل وجود أطراف داخل دائرتك بدلاً من إجبارهم على البحث عن بدائل أخرى".

وأشار إلى أن تصدير الأنظمة المتطورة لا يزال يحافظ على ميزة غربية، لأن النسخ المُخفّضة تُورّد عادةً لمشترين من خارج الناتو، وأن الردع الحقيقي يعتمد على مشاركة الولايات المتحدة، ومعايير التدريب، والوجود العسكري المُستدام بقدر اعتماده على المنصات نفسها.

سياسيًا، تُمثل صفقة طائرات إف-35 اختبارًا مباشرًا لمفهوم التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي. ويرى الغنام أن تجاوز هذا الحد لا يمكن أن يحدث دون التزامات سعودية جوهرية.

أولا، هناك ضمانات جدية لمنع تسرب التكنولوجيا الحساسة إلى الصين، مع فرض حدود واضحة على الشراكات في قطاعي الدفاع والقطاع الرقمي.

ثانياً، قبول مستوى عال من التكامل العملياتي مع الولايات المتحدة، وهو ما يبقي واشنطن داخل دائرة السيطرة والتحديثات وإدارة البرامج بطرق تحمي حساسيات البنتاغون.

ثالثا، إطار إقليمي يضمن عدم تهديد القوة السعودية الصاعدة لإسرائيل، بل يعمل بدلا من ذلك على تقييد إيران ووكلائها عن تهديد الجانبين والخليج ككل.

وأشار إلى أن "الرسالة بسيطة: إن التفوق الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر من خلال ترك الآخرين مكشوفين وعزل".

يتوقع فيدرشوفن أن تعارض إسرائيل بشدة هذه الصفقة، حتى مع سعيها الخفي وراء سبل الاستفادة منها. ويرى أن إسرائيل ستعارض هذه الصفقات بشدة، علنًا ورسميًا، بينما تُهيئ نقاشًا بين واشنطن والسعودية وإسرائيل خلف الكواليس، مدفوعةً بضغط دولي بسبب الوضع في غزة، وربما أيضًا في لبنان وسوريا.

ويشير إلى أن الصفقات المحتملة المطروحة واضحة، وعلى إسرائيل أن تقرر كيفية المضي قدمًا. وبينما تُعدّ التفوق العسكري النوعي مسألةً إشكالية، فإن أي صفقة، سواءً كانت تتعلق بالطاقة النووية أو طائرات إف-35، ستستغرق وقتًا لتنفيذها، ومن المرجح ألا تُفعّل بكامل طاقتها قبل عام 2030. وقال فيدرشوفن، في إشارة إلى مواصفات وأنظمة طائرات إف-35 المحتملة: "تكمن القوة في التفاصيل".

بحسب فيدرشوفن، على إسرائيل أن تدرس موقفها بعناية، وأن تتخذ موقفًا حازمًا، مستهدفةً فتح باب الاتفاق مع الرياض. في غياب تغيير النظام، يجب عزل إيران. وأضاف: "لقد ضُرب الثعبان، لكن رأسه بقي في مكانه".

وأشار جاستن ألكسندر، مدير مؤسسة الخليج للاقتصاد ومحلل شؤون مجلس التعاون الخليجي، إلى أن هناك حاجزين هيكليين حدا تاريخيا من مبيعات طائرات إف-35 في المنطقة.

"أولاً، المبدأ الراسخ المتمثل في ضمان حصول إسرائيل على "تفوق عسكري نوعي" من خلال إظهار قوة ساحقة في كل مكان في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أسطولها من طائرات F-35، بما في ذلك الهجوم على قطر في سبتمبر (أيلول)"، كما قال لميديا ​​لاين.

قال: "السبب الثاني هو المخاوف من اطلاع الصين على أسرار عسكرية عبر التجسس". وأضاف أن الحصول على طائرات إف-35 كان من المفترض أن يكون مكافأةً للإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث وقّعت إدارة ترامب الأولى صفقةً بقيمة 23 مليار دولار لشراء 50 طائرة في يومها الأخير.

أما في عهد بايدن، فقد عُلقت الصفقة إلى أجل غير مسمى، على ما يبدو بسبب مخاوف من التجسس الصيني، بما في ذلك استخدام الإمارات لشبكة الجيل الخامس من هواوي، على الرغم من وجود قيودٍ على الاستخدام، بحسب التقارير، تهدف إلى حماية إسرائيل، والتي اعتبرتها الإمارات مُفرطة.

وقال "قد نرى نفس القضايا تطارد اتفاقا مع المملكة العربية السعودية، والذي يمكن توقيعه ولكن لا يمكن تنفيذه أبدا، على الرغم من أن إدارة ترامب لا يزال لديها أكثر من ثلاث سنوات للمضي قدما فيه".

وفي الوقت نفسه، يشير ألكسندر إلى أن التقدم في التكنولوجيا الأميركية قد يسمح لواشنطن بتحقيق التوازن بين تسليح المملكة العربية السعودية والحفاظ على التفوق الإسرائيلي.

وأشار إلى أن "أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى إتمام الصفقة هو أن طائرة إف-47 المخطط لها من الجيل السادس، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في غضون حوالي خمس سنوات، سوف تتفوق بشكل كبير على طائرة إف-35، وبالتالي يمكن توفيرها لإسرائيل لضمان استمرار التفوق الجوي".

شكّل التعاون النووي المدني الركيزة الرئيسية الثانية لمباحثات ترامب ومحمد بن سلمان. وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدةً إلى تطوير قدرات تخصيب محلية كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد في مجال الطاقة والأمن.

بالنسبة للغنام، فإن المسار النووي يتبع نفس المنطق مثل مسار القوة الجوية: حيث تدخل المملكة العربية السعودية مرحلةً تتطلب مزيجًا جديدًا من الطاقة. لا يمكن لدولةٍ بهذا الحجم وطموحها الصناعي والتكنولوجي أن تستمر في الاعتماد على حرق نفطها لتوليد الكهرباء. تُعدّ الطاقة النووية المدنية، في ظلّ ضماناتٍ صارمة، أداةً فعّالةً للتنويع الاقتصادي.

واعترف الغنام بأن أي برنامج نووي في الشرق الأوسط سوف يثير حتما الشكوك حول الاستخدامات العسكرية المحتملة، لكنه زعم أن الرياض تختار عمدا مسارا مختلفا مبنيا على الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي.

واشنطن، والرقابة الدولية الصارمة على التخصيب. وخلص إلى القول: "لن يتم ذلك في الخفاء كما فعلت طهران، ولا كأمر واقع غير معلن كما في الحالة الإسرائيلية".

وأضاف: "من مصلحة المملكة إغلاق الباب أمام سباق نووي إقليمي. فهذا السباق من شأنه أن يستنزف الموارد، ويزعزع ثقة المستثمرين، ويقوض جوهر مشروع التحول الاقتصادي". كما رأى فيدرشوفن أن خطر الانتشار محدود إذا استمرت الولايات المتحدة في المشاركة.

يرى أن الطموحات النووية السعودية قابلة للإدارة ما دامت واشنطن متورطة بشكل مباشر وتفرض ضمانات صارمة. وقال: "مشاكل الانتشار النووي الحقيقية ضئيلة، فكل شيء جاهز بالفعل". وجادل بأن الشروط الأميركية الصارمة، إلى جانب المخاوف الإسرائيلية، ستمنع سباقًا إقليميًا، وأن التعاون الأميركي والدولي الكامل.

إن الرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورية، وهي تحذر من أنه إذا ترددت واشنطن، فإن الرياض قد تتجه ببساطة إلى موسكو أو بكين، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات من شأنها تقويض المصالح الغربية والإسرائيلية.

أصبح الحديث عن "سباق تسلح" بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية اختصارًا شائعًا. لكن ألكسندر ليس مقتنعًا بأن هذا هو الإطار الصحيح.

قال ألكسندر إن الرواية الشائعة عن "سباق التسلح" تُبالغ في تقدير مستوى الخطر، إذ تُصوّر الكثير من عمليات الشراء عالية المستوى على أنها مدفوعة بالمكانة الاجتماعية وليست تمهيدًا للحرب. وأضاف: "لستُ مقتنعًا بوجود سباق تسلح عدائي حقيقي"، مشيرًا إلى ضعف إيران، وبيئة أمنية أكثر هدوءًا نسبيًا في دول الخليج، وتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار المستدام في غزة إلى تقليل التهديدات من جهات فاعلة مثل الحوثيين، وجعل ضربة إسرائيلية أخرى على الخليج مستبعدة.

وأشار أيضاً إلى أن الإنفاق الدفاعي السعودي لم يشهد انفجاراً بالطريقة التي تشير إليها رواية سباق التسلح.

وأضاف أن "الإنفاق العسكري السعودي انخفض في الواقع خلال السنوات الأخيرة، بنسبة 7% في عام 2024، و2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025".

ومع ذلك، أكد الغنام أن الزيادات الأخيرة هي جزء من جهد مستهدف لبناء درع متعدد الطبقات بعد سنوات من نقص الاستثمار في مجالات معينة، وعلق بأن الحديث عن "سباق التسلح" بعد الحرب بين إسرائيل وإيران مضلل إذا نظر إليه من الزاوية الخاطئة.

واتفق الغنام على أن ميزانيات الدفاع في الخليج ارتفعت بشكل حاد، لكنه رفض فكرة أن هذا يشير إلى اندفاع نحو صراع شامل، قائلاً إن الأموال تستخدم لسد نقاط الضعف التي تراكمت على مدى سنوات من الإهمال.

وأشار إلى أن "هذه الجهود تهدف إلى سد الفجوة بين التهديد المتزايد الذي ينتشر من خلال الحوثيين وحزب الله والميليشيات العراقية والسورية، وواقع دفاعي عانى لسنوات من تأخير التحديث".

وبحسب الغنام، فإن السعودية تتجه إلى بناء درع ردع متعدد الطبقات: قوة جوية هجومية من الجيل الخامس، ودفاعات صاروخية متطورة، وشبكة سيبرانية تحمي الطاقة والبنية التحتية، وروابط تربط كل هذا بالشبكات الخليجية والإقليمية.

الهدف ليس استفزاز إيران لمواجهة نووية، بل توجيه رسالة واضحة مفادها أن استخدام الوكلاء ضد الدول العربية الكبرى سيكون أغلى بكثير من أي مكاسب سياسية أو إعلامية. في ظل هذه البنية الناشئة، تُطرح مسألة التطبيع مع إسرائيل على كل مفاوضات.

وقال إن "التطبيع بالنسبة للسعودية ليس جائزة تُمنح لإسرائيل مقابل صفقة أسلحة أو معاهدة دفاعية، وليس غطاء تسويقيا لـ"الشرق الأوسط الجديد" في حين تبقى غزة والضفة الغربية تحت الأنقاض السياسية والأمنية".

وأضاف: "من وجهة النظر السعودية، يجب أن يرتكز التطبيع الحقيقي على ثلاثة ركائز: مسار واضح نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة، وترتيبات أمنية تحمي إسرائيل دون تدمير بيئتها، واستراتيجية إعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية التي تربط التمويل بمؤسسات الدولة العاملة بدلاً من السلطات المجزأة".

مع توفر هذه الركائز، يعتقد الغنام أن التطبيع ممكن نظريًا، بل ويخدم مصالح الجميع. إلا أنه يشير إلى أنه، من وجهة نظره، غير ممكن في ظل حكومة إسرائيلية تقوم عقيدتها على تعميق الاحتلال وتفكيك فكرة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أنه "بدون دفع ثمن سياسي حقيقي لصالح الفلسطينيين، فإن أي صفقة تطبيع ستظل هشة ومحاطة بالألغام الشعبية في جميع أنحاء العالمين العربي والإسلامي".

واتفق ألكسندر على أن الخط الأحمر للرياض ظل ثابتا.

وقال إن "المملكة العربية السعودية كانت واضحة للغاية منذ سنوات بأنها لن تطبع العلاقات حتى تتخذ إسرائيل خطوات جادة نحو إنهاء الاحتلال، ولا يوجد حاليا أي تلميح إلى أن هذا احتمال بعيد في ظل الحكومة الحالية".

وبعيدا عن تفاصيل متغيرات الطائرات، ومستويات التخصيب، والضمانات، وصف الغنام قمة ترامب ومحمد بن سلمان بأنها اختبار لنوع النظام الإقليمي الذي تريد واشنطن دعمه.

قال إن مبيعات الأسلحة الأميركية تخدم غرضًا مزدوجًا. فهي تعزز قدرة الدولة العربية المركزية، المملكة العربية السعودية، على حماية نفسها وجوارها، مما يخفف الضغط على واشنطن للتدخل المباشر في كل أزمة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقات تضع أيضًا حدًا عمليًا للاحتكار الإسرائيلي طويل الأمد لمستوى معين من الردع، في مقابل التزام سعودي واضح بالعمل في إطار الاستقرار الإقليمي وليس الكتل المغامرة. وقال إن "الأسلحة الأميركية في هذه الحالة ليست هدايا".

وحذر الغنام أيضا من أن التوقيت والتنفيذ سيكونان أمرين حاسمين.

حذّر من أن مصير أي اتفاق سيعتمد بشكل أكبر على كيفية ترسيخه داخل المؤسسات الأميركية وإدارته على المدى الطويل، وليس على البيانات الرسمية، محذرًا من أن التقلبات الحزبية في واشنطن، وتنافس القوى العظمى مع الصين، والمطالب غير الواقعية على الرياض، كلها عوامل قد تُسبب توترًا في العلاقة. وأشار إلى أن "الخطر الثالث يتمثل في توقيع التزامات كبيرة دون آليات تنفيذ واضحة، مما سيُقوّض الثقة بين الرياض وواشنطن".

وفي نهاية المطاف، نجح الغنام في تلخيص الخيار الذي يواجه واشنطن في ثنائي واضح.

قال الغنام إن واشنطن تختار فعليًا بين رؤيتين متنافستين للمنطقة، إحداهما مبنية على الهيمنة الدائمة وعدم الاستقرار، والأخرى على الاستقرار المشترك مع السعودية كدولة محورية. وتساءل: "القرار الحقيقي هو: أي نموذج للشرق الأوسط يستحق الدعم؟"، مضيفًا أن الرياض قد اختارت مسارها بالفعل، وأن الخطوة التالية تقع على عاتق الولايات المتحدة.

مع اختتام الرئيس ترامب وولي العهد الأمير محمد قمتهما، فإن الاتفاقات التي بدأت الآن في التحرك - تسليم طائرات إف-35، والتعاون النووي، ومعالم إطار التطبيع المستقبلي ضمن اتفاقيات إبراهيم - تمثل بداية اختبار طويل وغير مؤكد: ما إذا كانت واشنطن والرياض قادرتين على بناء نظام إقليمي قائم على الاستقرار بدلاً من الأزمة الدائمة، أو ما إذا كانت هذه اللحظة ستصبح وعدًا آخر غير محقق في منطقة تشكلها عدم الثقة بقدر ما تشكلها الطموحات.

وعلى أية حال، فقد دخل الشرق الأوسط فصلاً جديداً ــ فصل يضع المملكة العربية السعودية بقوة في مركزه.

