​علاوي يؤكد دعمه للسوداني وتجديد ترشيحه لولاية ثانية

بغداد - ياسين صفوان -

ونقل البيان عن علاوي "دعمه الكامل للسيد محمد شياع السوداني وتجديد ترشيحه لولاية ثانية تقديرا لما قدمه من جهود وطنية ومسؤولة خلال السنوات الماضية ولما حققه من خطوات مهمة عززت حضور الدولة وقللت من مستويات الصراع في مرحلة اقليمية معقدة تشهد توترات وتحديات مستمرة".

واشار علاوي الى أن "العراق بحاجة اليوم الى مواصلة نهج العمل المتوازن الذي انتهجه السيد السوداني والى تعزيز مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية التي تقوم على وحدة القرار السياسي ووضوح الرؤية في ادارة شؤون الدولة".

ودعا زعيم ائتلاف الوطنية جميع القوى السياسية الوطنية الى "دعم التجديد لولاية ثانية للسيد محمد شياع السوداني وتمكينه من استكمال البرامج والخطط التي اسهمت في خدمة المواطن وتعزيز مكانة العراق بما يضمن عبور المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الكريم نحو الامن والاستقرار والتنمية".