شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يحوم قرب الدعم الإضافي-توقعات اليوم 1-10-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-10-01 05:11AM UTC
- توقعات بأن سعر الباوند مقابل الين سيستقر فوق مستوى الدعم الإضافي عند 198.60
- توقعات بأن السعر قد يندفع نحو مستوى 199.55 ثم 200.45 في حال ثباته فوق الدعم
- توقعات بأن كسر الدعم قد يجبر السعر على الانخفاض نحو مستوى 197.80 قبل تفعيل المسار الصاعد
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية إضافية نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بتسلله نحو الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 98.60 وليستقر فوقه.
نشير إلى أن نجاح السعر بالثبات فوق 198.60 سيعزز فرص تشكيله قريبا لموجات صاعدة لنتوقع اندفاعه أولا نحو 199.55 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر قرب 200.45 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد, أما كسر الدعم الحالي قد يجبره على تكبد المزيد من الخسائر لنتوقع انجذابه مباشرة نحو مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 197.80 قبل أي محاولة لتفعيل المسار الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 198.55 و 200.45
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم