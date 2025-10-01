سعر الباوند مقابل الين يحوم قرب الدعم الإضافي-توقعات اليوم 1-10-2025

تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية إضافية نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بتسلله نحو الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 98.60 وليستقر فوقه.

نشير إلى أن نجاح السعر بالثبات فوق 198.60 سيعزز فرص تشكيله قريبا لموجات صاعدة لنتوقع اندفاعه أولا نحو 199.55 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المستقر قرب 200.45 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد, أما كسر الدعم الحالي قد يجبره على تكبد المزيد من الخسائر لنتوقع انجذابه مباشرة نحو مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 197.80 قبل أي محاولة لتفعيل المسار الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 198.55 و 200.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم