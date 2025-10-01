شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض إنترسك السعودية بنسخته الـ7 في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، انطلاق فعاليات معرض إنترسك السعودية بنسخته السابعة، الذي يقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني، ويستمر حتى 1 أكتوبر 2025، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض، إلى إبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة، وعرض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة لأمن المعلومات، والتقنيات الحديثة للكشف عن الحرائق وإخمادها، والتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات.

وسيغطي المعرض، مجالات الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والصحة والسلامة، والذكاء الاصطناعي في حلول الأمن التنبؤية بالمدن الذكية، بمشاركة نحو 400 شركة عارضة وما يزيد على 30 دولة تمثل أكثر من 500 علامة تجارية عالمية لأحدث المنتجات والخدمات في هذا المجال؛ لتحقيق مستقبل آمن ومستدام.