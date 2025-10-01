شكرا لقرائتكم خبر 26 متنافسا ومتنافسة يتأهلون للأدوار النهائية بمسابقة الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل 26 متنافسا ومتنافسة في الأمن السيبراني للمرحلة النهائية من مسابقة المهارات الوطنية (Saudi Skills)، التي تستضيفها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء، بمشاركة 130 متدربا ومتدربة يمثلون 9 جهات من الجامعات والكليات والمعاهد السعودية، تحت إشراف 30 خبيرا محليا ودوليا.

وتهدف المنافسات، التي تستمر حتى الثاني من أكتوبر 2025، إلى صقل مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها لحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الالكترونية، واختيار الأفضل لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات بشنغهاي 2026، ضمن جهود دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل رقمي منافس عالميا.

وأوضح المسؤول الأول عن الأمانة العامة للمهارات الوطنية المهندس عبدالله الدحيلان، أن المسابقة رحلة تنافسية تمر بعدة مراحل، ففي المرحلة الأولى ورش عمل تدريبية مكثفة لمدة أسبوع - عن بعد -، بواقع 24 ساعة لكل خبير؛ والمرحلة الثانية تشكيل الفرق التنافسية لضمان أعلى مستويات الكفاءة الاحترافية، وتركز هذه المرحلة على تخصصين رئيسين، فريق الهجوم «الأحمر» ويختص باختبار الاختراق والثغرات، وفريق الدفاع «الأزرق» ويختص بالاستجابة للحوادث والتحليل الجنائي ومهمته حماية الأنظمة واكتشاف الهجمات والدفاع ضدها.

أما المرحلة الثالثة، فهي ورش العمل الحضورية للتدريب على أحدث التقنيات والتكتيكات والإجراءات المستخدمة في الهجوم والدفاع، والمرحلة الرابعة التنافس الفعلي في بيئة محاكاة واقعية ويواجهون سيناريوهات معقدة تتطلب منهم تطبيق مهاراتهم في تحليل الثغرات واستغلال نقاط الضعف والتحليل الجنائي للأحداث، وفي المرحلة الخامسة والأخيرة يتم الإعلان عن الفرق الفائزة وتكريم الجهود المميزة.

من جانبها، أوضحت خبيرة التحكيم المهندسة هالة يلي، أن من أهداف المسابقة رفع الوعي في حماية البيانات في حياتنا الرقمية، والإسهام في إعداد جيل واع للدفاع عن الوطن في عالم مليء بالتهديدات الالكترونية، من خلال التحليل الجنائي الرقمي وتحليل السجلات، إلى تقييم الثغرات الأمنية الالكترونية.