ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات) 

أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، حركة حماس ثلاثة إلى أربعة أيام لقبول خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة.
وأطلع البلدان الوسيطان، قطر ومصر، «حماس» على وثيقة الخطة في وقت متأخر من أمس بعد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعم مقترح السلام.
وقال مسؤول مطلع على المحادثات، إن مفاوضي «حماس» سيراجعون الخطة بنية حسنة وسيعودون بالرد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن رئيس جهاز المخابرات التركية سينضم إلى الوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة لمناقشة مقترح السلام في وقت لاحق من أمس.

