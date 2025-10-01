الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 01-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 01-10-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 01-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-01 03:37AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • تسيطر موجة تصحيحية صاعدة على سعر الإيثيريوم (ETHUSD)، مع توقعات لاستمرار الارتفاع بفعل الضغط الإيجابي وتشكل دايفرجنس إيجابي.
  • توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع تشمل الأسهم الأمريكية، ، الفوركس، الذهب، النفط، ، الإيثيريوم، والمؤشرات.
  • باقات اشتراك مدرو

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يساعد على صعود السعر، خاصة ويأتي هذا مع تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements