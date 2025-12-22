شاهد بالفيديو.. الناشط محمد تروس يؤد على سخرية الجمهور بعد واقعة خلع ملابسه بالمسرح: (الميديا كلها شغالة بي لباسي ودي ما أول مرة قبل كدة ملصت لباسي في دبي)

رد الناشط, واليوتيوبر, السوداني, محمد تروس, على هجوم وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو خلال مشاركته في إحتفالية سودانية, بكمبالا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “تروس”, قام بخلع ملابسه أثناء تقديمه فقرته أعلى المسرح في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الثورة السودانية. الناشط, الشهير ذكر أنه ظل يتعرض للهجوم على مواقع التواصل, وقال: (صحيت من النوم لقيت الميديا مقلوبة بسبب لباسي دا). وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (دي ما أول مرة أملص فيها لباسي, قبل كدة ملصت في دبي, عندما كنت أتحدث عن واقعة تهريب الذهب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

