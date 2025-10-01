شكرا لقرائتكم خبر هيئة المكتبات تشارك في مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



تشارك هيئة المكتبات في مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025، الذي تنظمه وزارة الثقافة في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر في مدينة الرياض. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الاستثمار الثقافي بصفته قطاعا واعدا يسهم في التنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، ويرسخ مكانة المملكة مركزا عالميا للاستثمار الثقافي. وتستعرض هيئة المكتبات خلال مشاركتها أبرز مشاريعها ومبادراتها، التي تتيح فرصا استثمارية متنوعة في القطاع، تأكيدا لالتزامها بدعم القطاع الثقافي وتطويره، وخلق فرص جديدة للاستثمار للمساهمة في تطوير المشهد الثقافي الوطني.

