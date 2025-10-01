والي غرب كردفان يقف على ختام أعمال الكنترول لشهادتي الابتدائي والمتوسطة

وقف والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد، الثلاثاء، على ختام أعمال لجنة النظام والمراقبة (الكنترول) لامتحانات التكميلي لشهادتي الابتدائي والمتوسطة، وذلك بمركز الأبيض الثانوية بنين، بحضور حكومة ولجنة أمن الولاية.

وقد شمل الامتحان تلاميذ الولاية الذين جلسوا بمركزي شمال كردفان والنيل الأبيض.

وأكد الوالي في تصريح لـ(سونا) اهتمام حكومته بالعملية التعليمية في مختلف مراحلها، واشاد بالدور الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات، وجدد التزام حكومته بشعار: “التعليم لا ينتظر”، في إشارة إلى المضي قدماً بالعملية التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وحيّا الوالي المعلمين والادوار الذى يقومون بها مشدداً على أهمية الاهتمام بهذه الشريحة، وتحسين المستوى التعليمي، وبذل المزيد من العطاء لرفع شأن التعليم بما ينعكس إيجاباً على إنسان الولاية ومستقبلها.

و أوضح المدير العام لوزارة التربية والتوجيه الوزير المكلّف بالولاية، الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام، اكتمال أعمال الكنترول لامتحانات شهادتي الابتدائي والمتوسطة بمركزي الأبيض الثانوية بنين وثويبة بربك بولاية النيل الأبيض، مؤكداً أن إعلان النتيجة سيكون في القريب العاجل.

كما أعلن عن انطلاق العام الدراسي الجديد بفتح مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالأبيض، إلى جانب بدء إجراءات التسجيل لدورة جديدة من الامتحان التكميلي للذين لم يتمكنوا من الجلوس في الدورتين السابقتين.

وأشاد رحمة الله بجهود المعلمين الذين تجاوزوا الصعوبات، وأدوا رسالتهم بتفانٍ وأمانة.

من جانبه أكد رئيس لجنة النظام والمراقبة بالوزارة الأستاذ آدم محمد آدم بوش، حرص اللجنة على إنفاذ كافة متطلبات العملية التعليمية، مبيناً أن الامتحان التكميلي جاء فرصة عادلة للتلاميذ الذين حالت ظروف البلاد دون جلوسهم للامتحانات السابقة.