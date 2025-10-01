مهرجان أفلام السعودية يعلن فتح باب التسجيل أمام الأفلام السينمائية لدورته الثانية عشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - أعلن مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، عن فتح باب التسجيل لدورته الثانية عشرة في جميع فئات مسابقات الأفلام.

ويدعو المهرجان صناع الأفلام لتقديم أعمالهم ضمن مختلف الفئات، في إطار مهمته الرامية إلى دعم المواهب السينمائية، وإبراز السرديات التي تعكس تنوّع التجارب الإنسانية. وتُعد مسابقات الأفلام أحد الأركان الرئيسة في برنامجه؛ إذ تمنح فرصة للاحتفاء بالإنتاجات السعودية والخليجية والعربية، إلى جانب استقبال مشاركات عروض أفلام دولية خارج المسابقات الرسمية؛ تسهم في ترسيخ مكانته كمنصة للتبادل الثقافي وصناعة السينما.

وكان حساب مهرجان أفلام السعودية عبر إنستغرام، قد نشر بوستراً، كتب فيه: "نعلن عن فتح باب التسجيل واستقبال مشاركاتكم في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية في الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية. سجّل فيلمك الآن عن طريق موقع المهرجان الإلكتروني: https://www.saudifilmfestival.org"

ويأتي هذا الإعلان امتداداً لمسيرة المهرجان التي رسخت حضوره على الساحة السينمائية السعودية والدولية منذ انطلاقه عام 2008، حيث شهدت دورته الحادية عشرة، التي أقيمت في أبريل 2025 تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، تتويج تسعة أفلام بجوائز النخلة الذهبية، كما أقام تعاوناً تبادلياً مع مهرجان "شورت شورتس" السينمائي الآسيوي في طوكيو؛ فاستضاف في الظهران عروضاً يابانية ضمن برنامج "أضواء على السينما اليابانية"، بينما شارك بثلاثة أفلام سعودية عُرضت في النسخة الإلكترونية والحضورية للمهرجان الياباني.

الزوار في مهرجان الأفلام السعودية الماضي

وسجّلت تلك الدورة حضوراً لافتاً بلغ 38335 زائراً، بزيادة تقارب 10 آلاف زائر عن الدورة السابقة، فيما بلغ عدد طلبات بطاقات الانتساب 5042 طلباً. وقدّم المهرجان خلال الدورة 68 فيلماً من 20 دولة، بينها 12 عرضاً حصرياً أول، بينما وفّر سوق الإنتاج دعماً تجاوز 2.5 مليون ريال لأربعين مشروعاً سعودياً وخليجياً، بتمويل من ست عشرة جهة مانحة، جامعاً خبراء الصناعة ومانحي الدعم في بيئة مهنية تتيح تطوير المشاريع من الفكرة حتى التنفيذ.

وعلى صعيد تنوع برامجه الثقافية والفنية، قدّمت الدورة الحادية عشرة مزيجاً من الفعاليات شمل المسابقات الرسمية، العروض الموازية، ومحور "سينما الهوية" الذي ضم اثني عشر فيلماً عربياً ودولياً، إلى جانب البرامج الحوارية وورش العمل ولقاءات الخبراء التي عززت مكانة المهرجان كمنصة شاملة لصنّاع الأفلام.

