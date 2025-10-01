لأسباب أمنية.. غراميات نجل ترامب حصراً في برج الأب!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ماذا يفعل بارون نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المواعيد الغرامية؟ وكيف يخضع قيود الأمنية وفي نفس الوقت ممارسة حياته الخاصة؟ صحيفة "نيويورك بوست" كشفت عن أن بارون ترامب البالغ 19 عاماً، أغلق طابقا كاملا في برج ترامب من أجل موعد غرامي مؤخراً.

وجاء اختيار هذا المكان على وجه التحديد لأسباب أمنية بحتة، مما يؤكد أن حياة الشاب لا تسير بصورة طبيعية مثل بقية أقرانه في هذه المرحلة العمرية، فالأمن أولاً هو الشعار الذي يرفعه ترامب الأب، والأجهزة الأمنية بطبيعة الحال.

كان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا تحت حراسة مشددة لدرجة أنه تم إغلاق طابق كامل من المبنى حتى يتمكن من اللقاء الرومانسي، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، حيث يعيش ترامب الشاب في واشنطن العاصمة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست حصريًا أن بارون يقيم في البيت الأبيض أثناء حضوره دروسًا في حرم جامعة نيويورك بواشنطن العاصمة، وقد بدأت الدروس في 2 سبتمبر (أيلول). وتقدم الجامعة النخبوية دورات في السياسة والسياسات العامة والتاريخ والاقتصاد والصحافة في فرعها بالعاصمة، ومنذ ذلك الحين انتقل ترامب الإبن إلى واشنطن العاصمة لتلقي الدروس هناك في حرم جامعة نيويورك.

الفتيات يركضن خلفه

وقد أثار بارون، الذي يبلغ طوله 2.06 م ضجة بين الفتيات في الحرم الجامعي، فهو طويل القامة، والكثير من الفتيات يركضن خلفه، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح مصدر لمجلة "بيبول ": "إنه يدرس في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، لذا فهو يدرس إدارة الأعمال بطريقة ما. وهو شاب محبوب من النساء بلا شك. إنه يحظى بشعبية كبيرة بين النساء. إنه طويل ووسيم. يبدو أن الكثيرين يعتبرونه جذابًا للغاية".

وقال مصدر سابق لموقع Page Six إنه لا يستطيع إعطاء رقم هاتفه لذا فهو يتحدث على منصات الألعاب. وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، قال مصدر لموقع Page Six إن بارون لم يستطع إعطاء رقم هاتفه لأصدقائه الجدد في الكلية خوفًا من تسريبه إلى الجمهور، وكان بدلاً من ذلك يتحدث مع الأصدقاء على منصة الدردشة الخاصة بجهاز الألعاب Xbox. قالوا "إنها وظيفته، وهو لا يزال يبحث عن حل للمشاكل". وأوضحوا أنه عندما يتعلق الأمر برقمه الشخصي، فإنه "يسبب مشاكل أكثر مما يستحق".

"إذا حصل الناس على الرقم، فسوف يعطونه للجميع، ثم سيستمر مليون شخص في الاتصال دون توقف"، قالوا، "سيتعين عليك تغيير الرقم باستمرار وسيصبح الأمر أشبه بدائرة مفرغة".

ثروته 150 ألف دولار

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، شوهد وهو يرتدي ساعة رولكس بقيمة 50 ألف دولار تقريباً على معصمه أثناء وصوله إلى برج ترامب برفقة والدته ميلانيا ترامب.

وأفادت مجلة فوربس مؤخرا أن صافي ثروته بلغ 150 مليون دولار، وذلك بفضل الاستثمارات في العملات المشفرة.

وقد ارتفعت القيمة الصافية لثروة الرئيس دونالد ترامب بأكثر من 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، ولكن بارون على وجه التحديد من بين أبناء ترامب قد يكون له مستقبل مالي أكثر إشراقا.

فقد كشفت مجلة فوربس مؤخرا عن استثمارات وأرباح معظم أفراد العائلة، وكشفت عن كيفية استمرار كل منهم في ملء جيوبه، وذلك في الغالب بفضل العملات المشفرة والصفقات التجارية الخارجية.

ويبدو أن استثمارات العائلة في العملات المشفرة بدأت مع بارون ،و صافي ثروته حوالي 150 مليون دولار في الوقت الراهن، وفقاً لفوربس.