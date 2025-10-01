أعاصير هومبرتو وإيميلدا تهدد برمودا والكاريبي

تشهد منطقة شمال المحيط الأطلسي والمناطق المجاورة لها حالة استنفار قصوى مع اقتراب إعصاري هومبرتو وإيميلدا من برمودا، وسط تحذيرات من أمواج هائجة ورياح قوية وأمطار غزيرة، قد تؤدي إلى أضرار واسعة النطاق.

هومبرتو يقترب

قال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن الإعصار هومبرتو، المصنف من الفئة الثانية، يقع على بُعد نحو 440 كيلومتراً غرب برمودا، وتبلغ سرعة رياحه القصوى 155 كيلومتراً في الساعة، ويتحرك شمالاً-شمال غرب بسرعة 28 كيلومتراً في الساعة. ومن المتوقع أن يمر غرب وشمال الجزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء. وحذر وزير الأمن القومي في برمودا، مايكل ويكس، من «أسبوع خطير من الطقس»، داعيا السكان إلى الاستعداد لمواجهة العاصفة. وتتميز برمودا بهياكل خرسانية قوية، تجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأعاصير، لكن السلطات أكدت أن المخاطر تبقى عالية.

مسار إيميلدا

في الوقت نفسه، يتبع الإعصار إيميلدا مسارا مقلقا، إذ كان على بُعد 290 كيلومترا شمال جزيرة أباكو الكبرى، برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، ويتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في برمودا أن يمر الإعصار بالقرب من الجزيرة أو فوقها كإعصار من الفئة الثانية.

ومن المنتظر أن يتسبب هومبرتو في هطول ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الأمطار، بينما قد تصل أمطار إيميلدا إلى 10 سنتيمترات على الجزيرة.

آثار ممتدة

خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن كلا الإعصارين يثيران بحارا هائجة وأمواجا عاتية، تؤثر على شمال البحر الكاريبي، وجزر الباهاما، وبرمودا، ومعظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقال أليكس داسيلفا، كبير خبراء الأعاصير في شركة «أكيو ويذر»: «الشواطئ من فلوريدا إلى نيوجيرسي قد تشهد ظروفا خطيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع».

خسائر في كوبا والباهاما

قد ضرب إعصار إيميلدا شرق كوبا في وقت سابق من الأسبوع، وأسفر عن مقتل شخصين في مقاطعة سانتياغو دي كوبا، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مانويل ماريريو.