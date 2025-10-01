كلوديا كاردينالي.. الوجه الذي لا يُنسى

الرياص - اسماء السيد - توفيت الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي، وهي من أيقونات العصر الذهبي للسينما الإيطالية، عن عمر 87 عاماً.

امتدت مسيرة الفنانة المولودة في تونس على مدى ستة عقود، واكتسبت شهرة واسعة من خلال أفلام مثل "الفهد" و"النمر الوردي"، ومثلت أمام مخرجين عظماء مثل فيديريكو فيليني ولوتشينو فيسكونتي.

توفيت الممثلة في مدينة نيمور في فرنسا والى جانبها أولادها، بحسب ما أفاد وكيل أعمالها لوران سافري.

وقال سافري لوكالة فرانس برس: "تترك لنا إرث امرأة حرة وملهمة، كامرأة وكفنانة".

ولدت كاردينالي في تونس أثناء حقبة ما يسمى بـ"الحماية الفرنسية في تونس"، لأبوين صقليين في أبريل/نيسان من عام 1938، وفازت بمسابقة جمال عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها حيث اختيرت كـ"أجمل امرأة إيطالية في تونس".

وكانت جائزة فوزها بالمسابقة عبارة عن رحلة إلى مهرجان البندقية السينمائي، حيث تواصل معها المخرجون والمنتجون للمشاركة في صناعة الأفلام.

وقالت لاحقاً إنها ترددت في التخلي عن آمالها في أن تصبح معلمة "لتجرب هذا الشيء السينمائي"، على حد تعبير والدها.

واتسمت مسيرتها المهنية المبكرة بالتحديات. وكانت تلعب أدواراً صغيرة في مراهقتها عندما اغتصبها رجل لا تعرفه.

وعندما علمت أنها حامل في شهرها السابع أثناء التصوير، أقنعها مرشدها بالولادة سراً في لندن، بعيداً عن معارفها.

عرّفت ابنها باتريك على الناس لعدة سنوات بعدها، باعتباره شقيقها الأصغر.

وفي عام 2017، صرّحت لصحيفة "لو موند" الفرنسية أنّ ابنها كان سبب مسيرتها السينمائية، لأنها أرادت "كسب عيشها بنفسها وأن تكون مستقلة".

Getty Images أرجعت كلوديا نجاحها السينمائي إلى الدافع الذي أعطاها اياه ابنها الصغير

وبما أنها نشأت وهي تتحدث الفرنسية والعربية واللهجة الصقلية لوالديها، فقد كان يُنظر إلى لهجتها الإيطالية على أنها غير مقبولة، وكان صوتها يدبلج من قبل ممثلات إيطاليات أخريات.

اكتسبت شهرة واسعة في عام 1963 عندما ظهرت في فيلم "8 1/2" لفيليني الذي حاز على جائزة الأوسكار، اضافة الى فيلم الدراما التاريخية الملحمية "الفهد"، الذي أصبح من أفلام فيسكونتي الكلاسيكية.

ولأن تصوير الفيلمين جرى في نفس الوقت، كانت كاردينالي تتنقل بين صقلية وروما، وقالت إنها كانت تضطر إلى صبغ شعرها مرة أسبوعياً.

قالت كاردينالي عن ذلك: "أرادني فيسكونتي امرأة سمراء ذات شعر طويل. أما فيليني فأرادني امرأة شقراء".

عملت في هوليوود في ستينيات القرن الماضي، حيث لعبت دور البطولة في فيلم "النمر الوردي" للمخرج بليك إدواردز، وفيلم "ذات مرة في الغرب" للمخرج سيرجيو ليون، وظهرت مع ممثلين من بينهم هنري فوندا وتشارلز برونسون.

خلال فترة وجودها في الولايات المتحدة، تحدثت كاردينالي عن تظاهرها بعلاقة مع الممثل روك هدسون لمحاولة إبقاء مثليته الجنسية سراً.

وقالت لمجلة فارايتي في عام 2017: "في ذلك الوقت في أمريكا، إذا كان معروفاً أنك مثلي الجنس، لم يكن يُسمح لك بالعمل في هوليوود".

Getty Images وصف ديفيد نيفن كاردينالي بأنها من بين "أعظم" اختراعات إيطاليا

BBC كاردينالي في مقابلة مع خدمة بي بي سي الأوروبية عام 1962، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في حفل مسائي في ويست إند

Getty Images كاردينالي (وسط) إلى جانب الممثل بيرت لانكستر (يسار) في عرض فيلم "الفهد" من إخراج فيسكونتي، عام 1963

أشاد النقاد بكاردينالي ووصفوها بأنها "تجسيد للسحر الأوروبي في فترة ما بعد الحرب".

وفي حديثها عن مسيرتها المهنية لاحقاً، قالت كاردينالي إنّ: "أفضل مجاملة تلقيتها على الإطلاق كانت من الممثل ديفيد نيفن أثناء تصوير فيلم النمر الوردي".

وتضيف: "حيث قال لي: كلوديا، إلى جانب السباغيتي، أنت أعظم اختراع في إيطاليا".

بعد انفصالها عن المنتج السينمائي فرانكو كريستالدي في أوائل السبعينيات، بدأت كاردينالي علاقة استمرت مدى الحياة مع المخرج النابولي باسكوالي سكويتيري، الذي أنجبت منه ابنة، اسمتها أيضاً كلوديا.

استمرت كاردينالي في التمثيل حتى بلغت الثمانينيات من عمرها، وظهرت في المسلسل التلفزيوني السويسري "بولل" في عام 2020.

Getty Images كاردينالي (على اليمين) في مهرجان كان السينمائي 2010، مع الممثل الفرنسي آلان ديلون (على اليسار)

في عام 2000، اختيرت كاردينالي سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) تقديراً لدفاعها عن حقوق النساء.

في عام 2002، حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان برلين السينمائي.

وقالت عن مسيرتها في عالم التمثيل: "لقد عشت أكثر من 150 حياة: عاملة في الدعارة، قديسة، رومانسية، كل أنواع النساء، ومن الرائع أن تتاح لك هذه الفرصة لتغيير نفسك".

ووصفها وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي بأنها "واحدة من أعظم الممثلات الإيطاليات على مر العصور"، وأنها تجسد "النعمة الإيطالية".