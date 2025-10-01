عاجل: أسطول غزة يرفض التوقف وإسرائيل قد تهاجمه الليلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: رفض الأسطول الكبير الذي يحاول كسر الحصار البحري على قطاع غزة دعوات إيطاليا بالتوقف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ إسرائيل إجراءات اعتراضية لوقف تقدم هذا الأسطول وسط تراقب عالمي لما سوف يسفر عنه الموقف.

في هذه الأثناء، تستعد السلطات الإسرائيلية لاعتراض العديد من السفن واقتياد مئات الناشطين إلى الشاطئ لترحيلهم أو احتجازهم، في عملية معقدة قد تصل إلى ذروتها خلال يوم الغفران، أقدس يوم في السنة في اليهودية، والذي يبدأ مساء الأربعاء.

من المقرر أن يصل أسطول "الصمود العالمي"، المكون من 47 قاربًا، إلى القطاع هذا الأسبوع. ويحمل على متنه أكثر من 500 ناشط، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، بالإضافة إلى برلمانيين ومحامين.

وتستعد البحرية الإسرائيلية لاعتراض القوارب، وقد نجحت في ذلك سابقًا قبل أن يتمكن النشطاء من الاقتراب من ساحل غزة. وكانت إسرائيل قد وصفت سابقًا الأساطيل بأنها حيل دعائية، واتهمت يوم الثلاثاء بعض المشاركين الرئيسيين فيها بعلاقات مع حماس.

متى تتدخل إسرائيل؟

يقترب الأسطول من حدود الـ 150 ميلًا بحريًا (172 ميلًا، 278 كيلومترًا) قبالة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط. وصرح المشاركون في الأسطول لوكالة أسوشيتد برس بأنهم يتوقعون تدخل السلطات الإسرائيلية مع اقترابهم من "منطقة حرجة" مساء الثلاثاء.

وقالت ماريا إيلينا ديليا، المتحدثة الإيطالية باسم الأسطول، في مقطع فيديو على إنستغرام: "من المرجح أن تهاجمنا إسرائيل الليلة، لأن جميع المؤشرات تشير إلى ذلك".

وترافق أسطول الصمود سفينة حربية إسبانية وسفينتان إيطاليتان، وقد أوضحت حكومات هذه الدول أنه من غير المتوقع أن تستخدم القوة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية يوم الثلاثاء إن السفن الإيطالية ستتوقف عن متابعة الأسطول بمجرد وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا من الشاطئ.

ميلوني: توقفوا فوراً

وحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأسطول على التوقف فورا، قائلة إن مهمة المساعدة قد تقوض الآمال في السلام بناء على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكون من 20 نقطة لإنهاء الحرب وإعادة بناء غزة والتحرك نحو إقامة دولة فلسطينية محدودة.

وزعم المنظمون أن التصريحات الإيطالية ترقى إلى مستوى "التخريب".

قالت الأسطول في بيان: "تختار الحكومة الإيطالية مرافقتنا إلى نقطة الخطر فقط، ثم تحاول إبعادنا، وإعادتنا إلى الشاطئ خاليي الوفاض، بينما تواصل إسرائيل ذبح الشعب الفلسطيني وتجويعه دون رادع". "نؤكد مجددًا: الأسطول يبحر إلى الأمام".

القبض عليهم ثم ترحيلهم

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إفي ديفرين الأسبوع الماضي إن البحرية مستعدة لاعتراض القوارب، على الرغم من أنه أشار إلى أن ذلك سيكون تحديًا أكبر من محاولات الأساطيل السابقة بسبب عدد السفن.

نظراً لكثرة السفن، من المتوقع أن تصعد البحرية على متن القوارب، وتحتجز النشطاء، ثم تنقلهم إلى سفينة حربية كبيرة، ومن هناك إلى ميناء أشدود لترحيلهم من البلاد. وقد تُسحب بعض سفن النشطاء إلى ميناء أشدود أيضاً، مع أن مصادر عسكرية توقعت إغراق البحرية لبعضها في البحر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن نحو 600 شرطي يشاركون في الجهود الرامية إلى نقل المشاركين، بعد نقلهم إلى ميناء أشدود، إلى منشأة في جنوب إسرائيل خلال يوم الغفران، ومن ثم ترحيل أولئك الذين يوافقون على الترحيل مساء الخميس.

وسيتم التعامل مع الرافضين من قبل موظفي وزارة الداخلية من خلال محكمة خاصة سيتم تشكيلها داخل سجن كتسيعوت، بحسب القناة 12. وأضاف التقرير أن نحو ثماني سيارات إسعاف جاهزة قرب الساحل في حال احتاج المشاركون في الأسطول إلى رعاية طبية، كما تم وضع العديد من المستشفيات في حالة تأهب قصوى.

تفاهمات بدلاً من التدخل العسكري

ذكرت صحيفة هآرتس أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أوصوا الحكومة بالتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية مع منظمي الأسطول بدلاً من التدخل العسكري، ويعتقدون أن القادة لم يستكشفوا هذا الخيار بشكل كافٍ. كما ذكر التقرير أن المنظمين رفضوا جميع العروض المقدمة لهم.