سعر اليورو مقابل الدولار يفشل في التخلص من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-10-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج من استقراره دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بقاء تداولاته تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ومحافظته على التداول بمحاذاة خط اتجاه داعم لهذا المسار.

كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن وصلت في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مما يعزز من فرص استمرار الضغوط على تحركات الزوج خلال المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل