سعر اليورو مقابل الدولار يفشل في التخلص من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-10-2025

سعر اليورو مقابل الدولار يفشل في التخلص من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-10-2025

سعر اليورو مقابل الدولار يفشل في التخلص من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-01 01:43AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقعات بتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بسبب الضغوط السلبية.
  • توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية يعزز فرص استمرار الضغوط على الزوج.
الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج من استقراره دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بقاء تداولاته تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ومحافظته على التداول بمحاذاة خط اتجاه داعم لهذا المسار.

 

كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن وصلت في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مما يعزز من فرص استمرار الضغوط على تحركات الزوج خلال المدى القريب.

 

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

