سعر الذهب يمحو خسائر أمس – توقعات اليوم – 01-10-2025

سعر الذهب يمحو خسائر أمس – توقعات اليوم – 01-10-2025

دبي - بسام راشد

2025-10-01 01:48AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر الذهب يستقر أعلى مستوى المقاومة 3,850$، مع استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.
  • توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية يفتح المجال لتحقيق المزيد من المكاسب خلال المدى القريب.
مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر مجدداً أعلى مستوى المقاومة 3,850$، مؤكداً استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع محافظته على التداول بمحاذاة خط ميل داعم.

 

ويعزز هذا الزخم استمرار الضغط الإيجابي الناتج من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي، وهو ما يفتح المجال أمام تحقيق المزيد من المكاسب خلال المدى القريب.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

